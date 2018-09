Rossi dice que "no vamos a convertir en una guerra" la salida de Arazola

"Ya manifestamos nuestra posición y yo no voy a entrar en nada más. Esa es su opinión, nosotros estamos en otra, y este es un tema de procedimiento interno en el que no vamos a hacer declaraciones de ningún tipo. Está en su derecho de opinar lo que quiera y no vamos a convertir esto en una guerra". Con estas palabras, Mónica Rossi dejó clara ayer su postura sobre la previsible salida de Juan Manuel Arazola del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de la capital, del que ella es portavoz.

La también coordinadora local de IU recordó que la convocatoria de la asamblea local extraordinaria que se celebrará mañana, y en la que se votará la revocatoria de cargo público de Arazola, es un procedimiento interno que viene establecido en el artículo 73 de los estatutos andaluces de IU, que determinan que se requiere contar con un 40% de firmas para poder convocar ese referéndum.

"Las firmas las tenemos y, por lo tanto, el siguiente paso es hacer esa asamblea local en la que los militantes tomarán la decisión sobre ese revocatorio de cargo público. Con los resultados, el viernes comunicaremos lo ocurrido", indicó.

La asamblea local de IU, por unanimidad, ya le pidió a Juan Manuel Arazola el pasado mes de julio su acta de concejal por indisciplina de voto después de que en el Pleno del Ayuntamiento capitalino se posicionase de manera diferente a sus dos compañeros de filas, toda vez que dio el sí a la venta del Recreativo.

Arazola sostiene que él es "el único que ha cumplido el programa electoral mientras que Pedro Jiménez y Mónica Rossi "antepusieron la táctica y el protagonismo personal", por lo que entiende que no hay motivo alguno para dejar el acta.