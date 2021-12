Rocío Ruiz anuncia en Huelva un protocolo con "redes en cada barrio" contra la soledad de los mayores

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ultima un protocolo que tendrá como ejes los centros de participación activa (CPA) y "redes en cada barrio" para contrarrestar la soledad no deseada entre la población de mayor edad, un problema que, según explicó ayer la consejera, Rocío Ruiz, afecta al 47% de la población mayor de 55 años a tenor de los datos derivados del Primer Plan Estratégico Integral de las Personas Mayores (2020-2023).

La consejera visitó ayer el CPA Juan Ramón Jiménez de la capital onubense, donde más de 4.600 usuarios participan de las distintas actividades que se llevan a cabo desde su reapertura el pasado septiembre con las debidas precauciones derivadas de la pandemia. Rocío Ruiz pudo conocer los talleres de gimnasia, palillos e informática, que son los que se imparten los lunes, además de la peluquería; también inauguró el belén y finalmente entregó los premios de los concursos de petanca y tarjetas navideñas. Precisamente, la elección ganadora de este centro onubense será la imagen que utilizará la propia Consejería para felicitar las fiestas en todas las provincias y es obra de Mª de los Ángeles Romero Gil.

“Hay muchos mayores solos”, apuntó la consejera, y para paliar esta circunstancia no deseada preparan un plan en el que “los centros de participación activa tendrán una labor fundamental”, señaló Ruiz. En Andalucía hay 460.000 socios en los 168 CPA, once de ellos en la provincia de Huelva con aproximadamente 25.000 usuarios. Los centros procuran “el envejecimiento activo, socializar, la estimulación cognitiva, ejercicio, crear redes y no aislarse”, señaló Rocío Ruiz.

Junto a la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, el director general de Personas Mayores, Pedro Mancha, el delegado provincial de Igualdad, Manuel Antonio Conde y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, María Martín, y el director del CPA Juan Ramón Jiménez, Javier Rodríguez, la titular de Igualdad comprobó de primera mano el ritmo del centro en los talleres o en la cafetería.

Para Ruiz, dado el creciente envejecimiento de la población en las sociedades occidentales, atajar la soledad no deseada “es uno de los grandes retos del futuro” que las administraciones públicas deben atender, el desafío de integrar socialmente a las personas mayores e ir mitigando esa soledad tejiendo redes en cada barrio y cada pueblo, creando alianzas entre todos y con el apoyo de las administraciones públicas”.El Plan Estratégico Integral para las Personas Mayores es de carácter transversal y cuenta con un presupuesto de 164 millones de euros.