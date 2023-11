Las llaves para entender qué futuro le aguarda al Recreativo de Huelva

Recreativo de Huelva, abuelo con alma de joven soñador. El Decano del fútbol español es el único club de fútbol declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz con la tipología de Actividad de Interés Etnológico desde julio de 2016 y una de las grandes pasiones de una ciudad y de toda una provincia. ¿Se puede pedir más? Sí, recuperar el brillo que alcanzó en la primera década del siglo XXI, cuando, coincidiendo con la inauguración del Nuevo Colombino hace ya 22 años, tocó la gloria, ascendió a Primera División en dos ocasiones (2001/2002 y 2005/2006) y se proclamó subcampeón de la Copa del Rey en 2003, para conseguir la estabilidad económica y potenciar su imagen y la de Huelva por todo el territorio nacional.

A día de hoy, el Decano no es ni la sombra de lo que fue, aunque ha superado sus momentos más críticos tanto a nivel institucional como deportivo, y gracias a la intervención municipal y a contar con una de las mejores aficiones de España, su otro gran patrimonio que ha dado la talla cuando su Recre la ha necesitado, comienza a ver la luz al final de túnel. “Decano de mi alma, no quiero verte llorar, aquí está tu gente, la que no te va a fallar; ahora que has caído, yo te levantaré, volveremos a Segunda, volveremos otra vez…”, cantan los que nunca fallan, los que siempre están ahí luchando por algo más que un club de fútbol.

El Decano como escaparate

El potencial de Huelva y la provincia es imponente y la colocan en el mapa, no sólo nacional, también internacional, sus playas, su naturaleza, su gastronomía, su patrimonio cultural, por algo es la cuna del Descubrimiento de América y un punto estratégico en el Océano Atlántico, pero también el Recreativo. El fútbol es un deporte de masas y que genera ingresos. Es un escaparate.

A punto de cumplir 135 años, la trayectoria del club más antiguo de España nunca fue fácil y hasta las décadas de los años 70 y 80 le costó tener repercusión. En esos años de la Transición, logró su primer ascenso a Primera División, que le abrió las puertas al reconocimiento en todos los niveles. Pero en el fútbol, los éxitos son efímeros y después de unas campañas convulsas, como la mayoría de clubes españoles, tuvo que convertirse en sociedad anónima deportiva. El primer consejo de administración se formó el 13 de enero de 2000 se conformó el primer consejo de administración, después de un arduo y complicado proceso de conversión en SAD, culminado por el Ayuntamiento de Huelva en el mes de julio de 1999. Fue el principio de lo que muchos consideran un error y otros como la única vía para sobrevivir.

La década prodigiosa

Curiosamente, ese modelo de gestión, hoy muy cuestionado por la irrupción del fútbol popular, impulsado por aficionados que están en desacuerdo con una fórmula que no suele contar con ellos a la hora de tomar decisiones, permitió al Decano explotar y consolidarse en el panorama nacional viviendo su década más prodigiosa: dos ascensos a la máxima categoría de la mano de Lucas Alcaraz (2001/02) y Marcelino García Toral (2005/2006) y una semifinal de Copa del Rey en el Martínez Valero de Elche contra el Mallorca en junio de 2003.

El Decano mostraba todo su brillo y permaneció en la máxima categoría durante tres campañas, desde la 2006/2007 hasta la 2008-2009 y le tocó escribir la página más trágica y a la vez imperial de su historia. El 20 de diciembre de 2006 cuatro aficionados albiazules perdían la vida en un accidente de tráfico cuando viajaban a la capital de España para ver su Decano enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Su autocar chocó con un camión volcado en la A-49 a la altura de Chucena con el peor de los desenlaces.

Con más de tres mil recreativistas en las gradas, el Decano tuvo alas, voló, ganó y pudo realizar a sus seguidores el mejor homenaje posible. 0-3 con goles de Sinama, Uche y Viqueira. Habían pedido la suspensión del partido, entrenó en Valdebebas temprano, no lo consiguió y luego, en el verde, recital. La entidad blanca donó la recaudación el encuentro a las familias de los fallecidos en un bonito gesto.

Huelva se echa a la calle

Suele pasar. Tras el éxito, el fracaso. Una vez consumado el descenso del Recre a Segunda A, seis temporadas de zozobra hasta que en el curso 2014/2015, el equipo termina en Segunda B y acuciado por una situación económica que comienza a ser insostenible. Años atrás, concretamente en 2011, aterrizó en Huelva una las figuras más polémicas que ha pasado por el Decano en los últimos tiempos. Llegó para convertirse en su salvador y acabó convirtiéndose en su peor pesadilla porque condujo al club hacia la ruina más absoluta.

La afición en 2016 se echó a la calle en dos ocasiones, con manifestaciones ejemplares que dieron la vuelta a España, y el club se vio obligado a vender entradas a un euro (Recre, 1-Granada B, 0). La desaparición sobrevolaba ya el Nuevo Colombino. Huelva estaba con su Recre, como rezaba el lema de la gran manifestación de octubre, en la que participaron más de ocho mil personas.

La caída libre era importante. Gildoy había hecho mucho daño. El Ayuntamiento, como siempre, tuvo que salir al rescate para terminar con la agonía y aportó 3,8 millones de euros.

En la temporada 2015/2016, el club cayó al pozo de Segunda B -sólo en el curso 2018/2019 respiró y estuvo a punto de ascender a Segunda A- y en la 2020/2021 tocó fondo y descendió a Tercera RFEF con la reestructuración de lascategorías que llevó a cabo la RFEF.

Ave Fénix

Pero el Decano está hecho de otra pasta y sus aficionados no lo iban a dejar caer. En Tercera (2021/2022), respondieron y lo llevaron en volandas hasta Segunda RFEF (2022-2023), una categoría en la que también permaneció sólo una temporada. Tras un ascenso vital a Primera RFEF, esta campaña vuelve a sonreír en una categoría más acorde a su nivel.

Infraestructuras

El Recre, aunque continúa dando pasitos muy pequeños, ha ido creciendo en las últimas décadas y uno de sus principales valores es la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza, inaugurada en 2006 y que el octubre pasado también reestrenó su campo número 1 con el nombre de Antonio Toledo Sánchez, entrenador del Sporting de Huelva y alma mater del desarrollo del fútbol femenino en la provincia.

Unas buenas instalaciones permiten al Recre crecer desde la base. La cantera es una de sus prioridades y con ellas puede ampliar su radio de acción en la provincia. Captar jugadores es fundamental y lograr que los futbolistas quieran defender la camiseta del Decano, mucho más. Fermín es uno de los últimos ejemplos.

Masa social

El mayor patrimonio del Recre son sus miles de seguidores y para recuperar el brillo perdido es fundamental mantenerlos, cuidarlos y protegerlos. La entidad se está esforzando en abrir el Decano al resto de la provincia de una forma mucho más directa que en etapas anteriores e intenta crear una asociación, para ello ha cerrado también un convenio con la Universidad de Huelva, que les permita realizar diferentes estudios sociológicos para trazar sus planes.

Marca Decano y marca Huelva

El Decano es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2016 y tiene potencial para militar en la élite del fútbol nacional. Para lograrlo, el club debe establecer un plan estratégico fuerte y no sólo basado en el plano deportivo, aunque es el canal que articula los logros. El Recre para consolidar su crecimiento debe potenciar la profesionalización del club a todos los niveles, acercar la entidad a su masa social, no debe limitarse a que la implicación del socio se limite a acudir al campo cada jornada, debe participar en el día a día -redes sociales- y potenciar la expansión a nivel nacional vendiendo su marca unida a la de la ciudad.

¿Venta sí o no?

El debate está en la calle. ¿Debe el Ayuntamiento desprenderse de las acciones y permitir que el Decano vuelva a manos privadas? Opiniones hay para todos los gustos, pero está claro que no vale vender a cualquier precio para no cometer los errores del pasado. El Recre es patrimonio de Huelva y el Consistorio nunca le ha dado de lado.

El club está a un paso de salir del concurso de acreedores, pero entrará en causa de disolución si el Ayuntamiento no sigue ayudando por la situación patrimonial que arrastra, aún debe a Hacienda más de un millón y medio. Para evitar ese grave contratiempo, el Ayuntamiento, que será el único acreedor en los próximos dos años, convertirá en acciones, a través de una ampliación de capital, la deuda del club con el Consistorio, unos doce millones de euros.

Una vez que se salde esa deuda, el abanico de alternativas se abre. El club estaría saneado y en situación de salir a la venta. Los socios tienen la palabra. El fútbol es un negocio.