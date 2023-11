Radiografía de la sanidad en Huelva, una provincia que clama por una deuda pendiente

Una deuda pendiente con la sanidad en Huelva perdura en el tiempo. Se han dado pasos -en algunos casos aún tímidos- para incorporar al mapa sanitario de la provincia viejos anhelos como son el hospital Materno-Infantil o el Chare de Lepe, pero otras necesidades están lejos de ser una realidad, véase los chares de Condado y Sierra.

La escasez de infraestructuras no es el único reto de la provincia en materia sanitaria, en tanto que la necesidad de fortalecer la Atención Primaria y algunas especialidades tradicionalmente deficitarias también apremia. Asegurar un relevo generacional de los médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, reducir las listas de espera para operaciones quirúrgicas y primeras consultas y acortar los plazos para una cita presencial en la Primaria son las tareas más inmediatas para lograr un eficaz sistema sanitario. Es aquí donde aparece el debate -ya prolongado en el tiempo- entre la Junta de Andalucía y los sindicatos sanitarios. Mientras unos aseguran que "no hay suficientes profesionales para tanta demanda asistencial", los otros defienden que "lo que no hay son sanitarios que quieran trabajar en las condiciones que se ofertan actualmente". Un cruce de opiniones que no ayuda a acabar con un problema enquistado.

Las obras del hospital Materno-Infantil darán comienzo a finales de 2024, según las previsiones que maneja el Ejecutivo andaluz. El proyecto final está ya redactado y se encuentra en manos de la Consejería de Salud y Consumo, que lo revisa en estos momentos antes de dar luz verde a la licitación de las obras.

La partida destinada en los Presupuestos de la Junta de Andalucía 2024 para el centro hospitalario asciende a medio millón de euros, una cantidad que se puede ir modificando en función de que avance el proyecto, que tiene ya un presupuesto comprometido para el total de la actuación de 49 millones de euros, que se irán liberando en cada ejercicio presupuestario.

Una vez finalice el edificio -en el helipuerto, anexo al Juan Ramón Jiménez-, el hospital habrá liberado espacios que permitirán a Oncología, Salud Mental y Urgencias superficies mayores para el desempeño de su actividad asistencial. Por tanto, se daría forma así a un hospital cuyo primer proyecto data de 1993 y que, sin embargo, hasta al menos 2024 no va a empezar a tomar forma.

Más cerca de iniciar su actividad está el Chare de Lepe, finalizado en 2016. Por un lado, el Gobierno tiene que finalizar los accesos desde la A-49 al mismo -obras que comenzaron en marzo y que, de acuerdo al plazo previsto, acabarían a finales de este año-; y, por otro, la Junta de Andalucía tiene que dotar al centro de equipamiento y personal para su puesta en marcha, para lo que también hay una partida en las cuentas de 2024. Lo que sí concluyeron fueron las obras de reparación causadas por los recientes temporales en la Costa, que ocasionaron varios desperfectos en la infraestructura.

El Chare de Lepe quedó terminado con una inversión superior a los 21 millones de euros hace más de un lustro. Fue diseñado para prestar asistencia sanitaria a unos 100.000 habitantes pertenecientes a los municipios de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villablanca.

Un hospital fantasma es el Chare de la Sierra. Ubicado en Aracena, con la visita de la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero (ahora de Hacienda en funciones), bajo la presidencia de Manuel Chaves, se colocó la primera piedra el 17 de noviembre de 2008. Dos años después se paralizaron las obras, según la Junta de Andalucía por “incumplimientos y dejadez” de la empresa adjudicatoria.

Más de una década después, es evidente el deterioro que deja el paso del tiempo en una infraestructura 'abandonada' y, por ello, la Junta de Andalucía encargó un informe técnico a una empresa externa al objeto de conocer el estado del espacio donde se empezó a construir por si fuere aprovechable o, si por el contrario, hubiese que empezar de cero.

Este hospital se encuentra "incluido y priorizado" dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Andalucía 2020-30 para la provincia, la estrategia diseñada por la Junta de Andalucía con ánimo de dar respuesta tanto a las nuevas demandas de la población a través de la planificación de nuevos centros o de ampliaciones de los existentes como al mantenimiento mediante la rehabilitación y reforma de infraestructuras por el deterioro debido al transcurso del tiempo. En el plan también se halla el Chare del Condado, cuyo futuro es aun más difuso porque los terrenos que en su día cediese el Ayuntamiento de Bollullos, según un informe, “podían ser inundables”. El ejecutivo andaluz aseguró recientemente que "son proyectos que no están descartados", por lo que será la voluntad del mismo la que empuje o no a que se hagan una realidad.

Además de en el Materno-Infantil, los esfuerzos de la Consejería de Salud y Consumo se centran entre este y el próximo año en la reforma del bloque quirúrgico del Hospital de Riotinto; la construcción del nuevo centro de salud de Aracena, de Valverde del Camino, del Molino de la Vega y de Corrales; y en las obras de mejora o reformas en los centros de salud de Adoratrices, en la capital; así como Moguer, San Juan del Puerto, Cartaya, Andévalo, Isla Cristina, Lepe, consultorio de Niebla, La Palma del Condado, Bollullos, Bonares y Almonte, entre otras.

En términos absolutos, la Consejería de Salud y Consumo cuantifica su inversión en los últimos cuatro años en 100 millones de euros destinados a la mejora de los centros de salud y hospitales de la provincia. "Un esfuerzo inversor" que ha ido destinado a la reforma y renovación de las instalaciones, la adquisición de equipamiento tecnológico de última generación y la puesta en marcha de nuevos servicios hospitalarios con el objetivo de evitar desplazamientos de los ciudadanos a otras provincias.