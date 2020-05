Quirónsalud alerta del descenso de consultas de carácter neurológico durante el coronavirus

El jefe de Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Huelva, Antonio Parralo, advierte de la importancia de algunas patologías neurológicas tiempo-dependientes que precisan de una atención urgente para evitar consecuencias irreversibles para el paciente. Según datos de la Sociedad Española de Neurología los ingresos por ictus en España han caído hasta un 33%.

Según manifiesta el doctor Parralo “esta información nos parece cuanto menos preocupante, ya que obviamente estos datos no son atribuibles a que durante esta pandemia no se estén produciendo ictus, sino que la población, por miedo a contagiarse, no acude al hospital y por tanto no se detectan, las personas están pasando el ictus en su casa lo cual es tremendamente alarmante ya que al no tratarlos a tiempo los daños serán irreversibles.”.

El especialista apunta que los síntomas de un ictus son muy variados, pero los más frecuentes son: pérdida de fuerza o sensibilidad de alguna extremidad o de las dos de un mismo lado del cuerpo, dificultad para hablar o para entender a la gente que nos habla, boca torcida y alteración importante de la marcha; ocurriendo cualquiera de ellos de forma aguda, es decir repentina, en un corto periodo de tiempo. De este modo, “si detectamos en nosotros mismos o en terceros algunos de estos síntomas, hay que acudir al centro sanitario más cercano”.