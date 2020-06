El Puerto de Huelva comienza los trámites de dos años para el dragado de profundización

El Puerto de Huelva pone en marcha la obra más importante de cara a sostener el futuro de todas sus actividades. Sin ella, ninguna de las infraestructuras que en la actualidad se centran en modernizar todas sus labores de logística e intermodalidad a través de la diversificación, tendría sentido alguno. Según ha podido conocer Huelva Información, la Autoridad Portuaria ha sacado a licitación lo que denomina la “asistencia técnica para la redacción del proyecto de habilitación a nuevos tráficos de la canal de navegación del Puerto de Huelva”, es decir, el dragado de profundización de sus aguas.

Se trata una infraestructura reclamada por la práctica totalidad de los operadores que trabajan en los muelles onubenses que pedían desde hace años unos fondos más profundos para poder operar buques más grandes. No obstante, en la convocatoria se evita la palabra dragado para tratar de no herir susceptibilidades, en especial después de que el puerto de Sevilla viera en repetidas ocasiones rechazada su propuesta de llevarlo a cabo. En el caso de Huelva, sin embargo, no parece que se plasme dicho retraso, ya que el saneamiento de unos fondos que han restringido el calado no es por la actividad del Puerto de Huelva y todos los estudios apuntan a que su saneamiento beneficiará a toda la lámina de agua.

En el proyecto se contempla un aumento del calado del canal de navegación hasta los 14,5 metros; una nueva zona de reviro frente al Muelle Sur; un aumento del calado en la fosa de atraque y la zona de acceso en el Muelle Sur y en la Ampliación Norte del Muelle Sur.

El presupuesto previsto para la realización de la asistencia técnica está dividida en dos cantidades de 145.200 euros para el ejercicio de este año y 278.300 euros para el año que viene y podría estar terminado para el año 2022, justo cuando el Puerto tiene previsto que entren en servicio todas las infraestructuras del Muelle Sur.

Tal y como reconoce la Autoridad Portuaria de Huelva en la Memoria para adjudicar el primer paso para el dragado y que ha sido consultada por Huelva Información, “en los últimos años el Puerto ha realizado un importante esfuerzo en la gestión, diversificación, proyección y ampliación del puerto. El Puerto está asentado en el estuario que forma la confluencia de los ríos Tinto y Odiel; ambos ríos confluyen dentro de las aguas portuarias, en la denominada Punta del Sebo, desde donde parten conjuntamente hasta su desembocadura en el mar”.

En su exposición de motivos, el Puerto recuerda que “cuenta con una amplia zona de aguas protegidas en su mayor parte declarada como Zona de Especial Conservación (ZEC), en concreto, la ZEC Estuario del Río Tinto. Además, colindante con ésta existen otros espacios protegidos, tales como la ZEC Riberas y Marismas del Tinto, los LICs Marismas del Odiel y Estero de Domingo Rubio y la ZEPA Espacio Marino del Tinto y del Odiel”.

El ámbito afectado por el dragado se enclava “en la Ría del Odiel y Ría de Huelva. Se trata de una zona de clara influencia fluvial y sometida al fuerte ciclo mareal de este tramo del litoral onubense, lo que le confiere unos valores elevados de hidrodinamismo y de renovación de las aguas”.

En el aspecto meramente marítimo, recuerda que “se caracteriza por constituir un foco de concentración de la industria química básica, circunstancia que influye en las características del transporte, configurándolo fundamentalmente como puerto receptor de materias primas, principalmente graneles líquidos y sólidos, con tráficos ligados a las instalaciones industriales existentes”.

Con todo ello llega a la conclusión de que “se hace necesario habilitar la canal de navegación del Puerto de Huelva dotándola de condiciones de navegación segura acorde a los nuevos tráficos previstos. Es por ello la necesidad de la redacción de un proyecto constructivo para la Habilitación a nuevos tráficos de la canal de navegación del puerto de Huelva, tomando como documento de partida el Estudio de Maniobrabilidad de Buques en el Puerto de Huelva, elaborado por la empresa Siport XXI en 2016 y las Normas Sobre la Entrada, Salida Atraque y Desatraque de Buques en el Puerto de Huelva.

Estas actuaciones están basadas en ese estudio en el que se definió el trazado, anchura y profundidad del canal de acceso y la posible ubicación y las dimensiones de una nueva dársena de parada y reviro para los buques asociados a los nuevos tráficos.