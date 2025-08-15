Persecución de película en Matalascañas: un motorista se salta un control y huye de la Policía durante 3 kilómetros

La Plataforma de Policías Locales de Almonte ha denunciado la situación de película vivida en Matalascañas de madrugada.

Según ha recogido a través de su perfil de Facebook, en estos días, agentes de la Policía Local de Almonte han tenido que interceptar a un conductor que se dió a la fuga ante las órdenes claras de los agentes de detenerse para la realización de un control rutinario.

Así, cuentan, comenzó una intensa persecución durante más de tres kilómetros por las calles del término costero, hasta que finalmente lograron alcalzarlo. Una vez detenido, consiguieron reducirlo para posteriormente informarle de todas las infracciones cometidas. Unas infracciones, cuentan, que llegaron a detraer un total de 14 puntos, además de las correspondientes sanciones económicas.