El Proyecto CEUS del INTA será una realidad en 2020

Un proyecto que ya tiene fecha. Las obras del con motivo de la creación del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados comenzarán en 2020. Así lo anunció el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, quien visitó ayer el Centro de Experimentación de El Arenosillo, ubicado en Mazagón, con motivo de la creación del CEUS. Este proyecto está impulsado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros provenientes de fondos europeos y fondos propios para su desarrollo.

En este contexto, y acompañado por el director nacional del INTA, el general Salom, el consejero destacó en su visita al INTA el trabajo realizado para que el centro sea realidad en unos meses ya que “se va a dar un salto cualitativo importante puesto que se va a convertir en un centro de experimentación y certificación de vehículos no tripulados”. Así, Velasco explicó que “es un proyecto estratégico que encaja dentro de la política económica e industrial de la Junta de Andalucía para impulsar y hacer más diverso el sector aeroespacial. Se está trabajando para acelerar todos los procesos administrativos que son complejos pero que en todo caso son necesarios”.

En cuanto a la fecha de inicio, Velasco señaló que la parte administrativa estará finalizada antes de 2020 para que “a partir de ahí pueda ser realidad la creación de este centro único en Europa y que va a deparar unos beneficios considerables tanto para la industria aeroespacial andaluza como para la española, así como para el entorno en el que está ubicado”.

Con respecto a los trámites, el titular de Economía indicó en su visita que la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible ya ha emitido un informe favorable y falta algún trámite que realizar a nivel de registro de la propiedad, “pero son trámites a los que probablemente la primera semana de septiembre se les dé otro impulso. Antes de que finalice el año los trámites administrativos estarán realizados”.Asimismo, y en relación a los fondos, insistió en que “el compromiso de la Junta de Andalucía es no perder los fondos europeos con los que se cuenta. Las obras comenzarán en 2020, pero no sé el plazo total de la duración. Será cuestión de meses”, añadió.

Rogelio Velasco también visitó el angar de mantenimiento de aviones y reforzó la importancia del sector aeronáutico como algo “clave por su peso en Andalucía con 16.000 puestos de trabajo y además porque rebosa su actividad hacia otros sectores. Por ello permite que surjan nuevas empresas de este sector como otras que además no tienen relación directa”.

El anuncio del impulso del CEUS, como era de esperar, fue bien acogido en el ámbito empresarial. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Antonio Ponce, “la llegada del proyecto CEUS sería una auténtico revulsivo para la economía de nuestra provincia, dado que a su amparo se desarrollaría una industria aeronaútica de indudables beneficios, completando el triángulo Sevilla-Cádiz”. Por su parte, para el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, “espero que se pueda cumplir porque el proyecto CEUS se puede convertir en una aportación importante por lo que genera, ya que pone a Huelva en un punto de vista privilegiado y a la cabeza puntera tecnológicamente hablando” y manifestó que “ya va siendo hora de que haya alguna administración que cumpla con su palabra”.

Ponce añade que “confiamos en que, definitivamente, el anuncio sea una realidad y no venga a ocupar sólo un titular de prensa”, mientras que García-Palacios valora el CEUS como “un gran proyecto por la calidad tecnológica, pero el proyecto en sí mismo es relativamente pequeño comparado con otras necesidades que tenemos. No tiene nada que ver con un proyecto como pudiera ser la mejora de una red ferroviaria de la provincia de Huelva, que curiosamente sólo tenemos una que hace conexión con Sevilla a duras penas. Evidentemente no tenemos que esperar a que este proyecto acabe o demostrar que es bueno para realizar otro”.

Según el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, “nuestros responsables políticos, sean del partido que sean, deben tener en estos momentos alturas de miras en una clara complicidad institucional y remover cuantos obstáculos impiden a nuestra provincia competir en igualdad de condiciones con otras provincias. Sin mayor demora, porque en Huelva hemos sido demasiado pacientes y hemos perdido décadas que han sido doradas para otros territorios”.

Las declaraciones de Velasco no han sentado muy bien en el partido socialista, ya que la parlamentaria andaluza por el PSOE, María Márquez criticó tras el anuncio del inicio del proyecto en 2020 que “en los presupuestos para este año no se contempla ninguna partida” y lamentó que “venga a Huelva con las manos vacías, una práctica habitual del PP cuando gobierna”. Sobre el proyecto, Márquez apuntó que “la única realidad que sabemos en este momento es que en los presupuestos no aparece ninguna partida nominativa para el CEUS”.

Finalmente, García-Palacios valoró la situación económica de estos proyectos y apuntó que “el carácter de la proporcionalidad que emplea la Junta de Andalucía es injusto de por sí porque arrastramos un déficit poco comparable con otras provincias”.