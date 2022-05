Primitivo Lázaro, "el último eslabón de la música nacionalista española"

"El último eslabón de la música nacionalista española". Así definía a Primitivo Lázaro D. José María Roldán, sacerdote onubense, además de musicólogo, compositor, presidente de la Academia de Buenas Letras, Bellas Artes y Ciencias de Huelva, así como fundador de la emisora COPE en Huelva. Y no le faltaba razón, Primitivo fue una fuente de inspiración para las futuras generaciones de compositores de toda índole.

Paradójicamente, y al contrario de lo usual, al menos en nuestros tiempos, Primitivo Lázaro Martínez ha sido reconocido social y artísticamente en vida por su ciudad adoptiva. Aunque, por desgracia, y más aún como sucede con artistas de este calibre, se puede decir que este cariño y reconocimiento no han trascendido a las generaciones actuales, al igual que ocurre con D. Pedro García Morales, D. Guillermo Sundheim, Odón Betanzos, José Caballero, Xandro Valerio, y otras innumerables personalidades que, a pesar de tenerlos de una manera u otra en nuestra vida cotidiana, no existe ese intercambio emocional y cultural entre la sociedad actual y la aportación de los mencionados a nuestra actualidad.

A pesar de todo, nuestro insigne compositor, teniendo origen burgalés, fue reconocido como hijo adoptivo de Huelva el 14 de febrero de 1995. El sentía en Huelva su casa, y Huelva, se lo devolvía otorgándole el premio “Onubense del Año”, promovido por este mismo medio hasta en cuatro ocasiones.

“Gracias a Dios que no me fui y, poco a poco, empecé a arrullarme con la paz, la dulzura y cuanto de bueno tiene Huelva, aunque no se vea...”.

En Fuentemolinos, en el seno de una familia en buena posición económica, vio la luz primera Primitivo Lázaro Martínez el 3 de marzo de 1909. A los tres años, Primitivo contrae el sarampión, afectándole gravemente a los ojos, agravándose hasta perder progresivamente la vista.

“Oigo los ruiseñores, pero no los veo (…) ¿Por qué me dejas a oscuras, mamá?”

Años más tarde, el compositor ya parecía un personaje legendario, admirado por su gran inteligencia y su enorme sentido de la orientación, su caminar con toda seguridad por las calles y lugares sabiendo con exactitud donde se encontraba, saludando a cada persona por su nombre y tendiendo la mano para el saludo sin equivocarse, reconociendo los parajes y paisajes por donde pasaba, la bodega de cada vecino, los árboles… Desde muy joven, ya desarrolló un sentido auditivo que le ayudaba dentro del campo musical a adentrarse en su propio mundo.

Los principios musicales del maestro, se remontan a una temprana juventud cuando, gracias a su madre, despierta un enorme entusiasmo por este arte universal, aunque finalmente fuera el párroco de Fuentemolinos, su ciudad natal, quien invitaba a su madre a contribuir en la formación musical de Primitivo: “…a tu chico le ha dado Dios el soplo de lo divino de la música…”, cuánta razón tenía, tanta que sin quererlo, alumbró el camino a una de las personas más influyentes de la música nacionalista española, la cual encuadra en el mismo género a compositores de la talla de Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Enrique Granados o Manuel de Falla.

Aunque su obra abarca un gran abanico de estilos, el maestro se centró principalmente en la música sacra. En este ámbito, compuso los himnos a la Virgen de la Cinta, al Colegio de las Reverendas Madres Agustinas, a la Inmaculada Concepción, a la Virgen del Carmen, a los Peregrinos de Tierra Santa… Además, compuso letra y música para más de 50 canciones “ligeras”, sin olvidar su Obra Magna, la música para orquesta y para piano: la Suite del V Centenario del Descubrimiento de América, la Suite de los Homenajes, la Rapsodia Onubense, la suite Gruta de las Maravillas, o su zarzuela Cuando se ponga el sol (la última obra compuesta que se conoce del género).

Su obra tiene una evidente influencia del folclore onubense y andaluz, aunque disfrazados con los tintes del romanticismo e impresionismo musical, al más puro estilo de Chopin, Debussy o Ravel. Además, fue pionero en transcribir a partitura los cantes populares como las Guajiras, el Fandango de la “Tía Juana María” de Alosno, el Fandango de El Cerro, Fandango de “Pepe Rebollo”, el de Santa Eulalia (Almonaster). Esta fusión entre lo popular y lo clásico-tradicional, hace que cada nota en la obra de Primitivo produzca en el oyente un viaje emocional y sensorial que te evoca y te traslada a momentos, paisajes o lugares únicos, la música de Primitivo es todo un viaje para los sentidos, ya que en cualquiera de sus grandes obras, se pueden escuchar campanas, carrillones, gaita y tambor rocieros…todos reproducidos y ejecutados por los instrumentos clásicos tradicionales como el piano, orquesta, instrumentos de percusión, etc.

Si ahondamos en el significado de algunas de sus obras, en la Suite del V Centenario del Descubrimiento de América, la finalidad y objetivo de la partitura según Primitivo: “es la exaltación al valor humano de unos hombres que sin miedo a lo desconocido, desde las costas onubenses, se lanzaron mar adentro (…) merced a la inmortal Gesta Colombina que, si en los tiempos actuales no hubiera tenido mayor importancia ante el limitado progreso de nuestros días, en aquellos años remotos, se convirtió en el acontecimiento más importante registrado en la Historia de la Humanidad. Además de todo, dar al mundo una obra musical de tal impacto, que nos libera de estas músicas mal llamadas vanguardistas, carentes de alma, de ámbito indefinible y frío, impersonal, descarnada, reducida a pura técnica y carente de color…”.

En la Rapsodia Onubense, la cual “es para Huelva lo que la Fantasía Bética de Manuel de Falla es para Andalucía”, se pueden oír claramente alguno de los fandangos mencionados anteriormente, incluso el piano emula claramente el sonido más “jondo” de la guitarra flamenca, sonido que si ejecuta con su pertinente instrumento en la Suite Gruta de las Maravillas, una obra para guitarra y orquesta con un lenguaje claramente impresionista, que reproduce las imágenes de la cueva, teniendo un movimiento musical dedicado a cada parte de la misma. Todo un viaje que, aún sin estar inmerso en el viaje de la gruta presencialmente, te permite evocar claramente ciertos paisajes.

La obra de Primitivo Lázaro Martínez no concluye con la música ligera o con la música orquestal, sino que el compositor se atreve a componer sobre un género que tomó gran importancia en la lírica del S. XIX-XX en España, la Zarzuela. El compositor, en 1989, tras 44 años sin composiciones del género en el país, escribe la última zarzuela conocida: “Cuando se ponga el sol”, zarzuela en dos actos que se estrena el 3 de noviembre del año 2000, de manera póstuma, con libreto de su amigo D. Diego Figueroa Poyatos, otro de los grandes literatos olvidados en nuestra provincia. Esta obra fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Armenia, por el Coro Lírico de Huelva, además de grandes solistas del panorama nacional, dirigidos por el maestro Antonio Moya.

Primitivo encontró en Huelva su casa, contribuyendo como Delegado Provincial de la Once, contribuyendo a la formación cultural y por la diversidad de los invidentes onubenses, dando el impulso necesario para la creación de distintos talleres, salas de cine, de conciertos, etc. Tal era su “amor” hacia Huelva, que pensó en donar, una vez fallecido, su patrimonio a la ciudad.

Desde que llegué a Huelva me sentí con fuerza atraído por el embrujo fascinante de su asombroso folklore, con su gran riqueza de fandangos y toda esa gama infinita de manifestaciones artístico-expresivas del sentir popular. Por ello, en cuanto tuve tiempo, me dediqué con afán a investigar en las raíces de aquel, buscando fuentes de inspiración a mis investigaciones...

La obra de Primitivo no hubiera sido posible sin su esposa, Dña. María Carrasco (Maruja Carrasco), soprano lírica reconocida en la provincia, quien fue en todo momento sus manos y sus pies, además de sus ojos. El papel que desempeñó su esposa en el ámbito musical, aparte de ser su apoyo incondicional, fue determinante. Transcribió la mayoría de sus partituras desde el sistema Braille a notación musical tradicional, además de ser una de las principales precursoras para la trascendencia de su obra a las nuevas generaciones de músicos.

Este artículo no hubiera sido posible sin los documentos literarios de la Fundación Primitivo Lázaro, además del único libro biográfico sobre el compositor, escrito por D. Antonio José Martínez Navarro, en el año 2009, “Biografía del insigne compositor Primitivo Lázaro”, un estudio que, contrastando la información con Maruja, aún en vida, describe al detalle la vida personal y musical del compositor que nos ocupa. Sirva este artículo también como homenaje a este investigador de Huelva, fallecido en noviembre de 2020 que tanto contribuyó a la difusión de multitud de temas de interés de la provincia.