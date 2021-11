Premian dos investigaciones del centro de salud de El Torrejón de Huelva

Dos trabajos de investigación promovidos por profesionales del centro de salud El Torrejón, ubicado en la capital onubense y dependiente de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña, han sido premiados entre los mejores presentados durante la reciente celebración del 28ª congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC), que el pasado fin de semana reunió en Sevilla a 800 profesionales de esta especialidad procedentes de toda la comunidad autónoma.

El jurado del congreso, al que se presentaron alrededor de 400 estudios de investigación y casos clínicos de notable interés en el ámbito de la atención primaria, acordó premiar los dos trabajos elaborados por profesionales del centro de salud onubense en reconocimiento a su alto nivel de calidad y rigor científico.

El primero de estos, a cargo de la doctora María Carrero Morena bajo el título ‘Prevalencia de la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en atención primaria durante la pandemia’, recibió el galardón en la categoría de ‘Mejor proyecto de investigación’. En concreto, el estudio, que se está llevando a cabo a lo largo de este año, persigue determinar si la pandemia de Covid-19 ha provocado cambios en las agudizaciones de los pacientes que sufren bronquitis crónica. En el mismo se está valorando la influencia que las medidas de aislamiento, protección y vacunación han tenido sobre las personas que padecen esta patología. Además del galardón concedido en el congreso, esta investigación también ha recibido el premio de investigación ‘Isabel Fernández’, patrocinado por la SAMFyC para colaborar en la financiación de su desarrollo.

Por otro lado, en la categoría de ‘Mejor trabajo fin de residencia’, resultó también premiado con la máxima distinción el estudio titulado ‘Efectividad de una intervención mediante carta para disminuir la frecuencia de absentismo en las citas de atención primaria’, presentado por la doctora Marta García Prat. En dicho trabajo se ha analizado la frecuencia de personas que faltan a su cita concertada en los centros de salud y las características de las mismas, poniendo de relieve que en el 12% de los casos los usuarios no acuden y no avisan de su ausencia, lo que significa que de cada 100 citas médicas concertadas se pierden 12 por pacientes que no se presentan e impiden a este mismo número recibir atención con su facultativo. De ahí la importancia de concienciar a los ciudadanos para que comuniquen previamente si no van a acudir y estas citas puedan ser asignadas a otros enfermos.

Con el objetivo de hacer frente a esta problemática, la autora diseñó un ensayo clínico, consistente en el envío de una carta a los usuarios que no asistían a su cita, informándoles sobre cómo proceder a su anulación y las ventajas que este gesto tenía para otras personas, además de la mejor utilización de los recursos sanitarios públicos que esto supone. Tras cuatro meses de intervención, se comprobó una notable reducción estadísticamente significativa en las ausencias no justificadas a las citas de las personas a las que se envió la carta. En el estudio se concluye la necesidad de insistir al usuario en que si no va a ir a la cita solicitada con el médico de familia la anule para que pueda ser aprovechada por otra persona, así como la efectividad de la medida impulsada por el centro mediante el envío de las cartas.

En ambos trabajos galardonados por la SAMFyC el equipo de investigadores lo completan los facultativos y facultativas Cristina Luis Moreno, Rocío Guzmán Jabares; Rocío Medero Canela, coordinadora científica a su vez de la Unidad Docente de Huelva, y Jesús Pardo Álvarez, director del centro de salud. También se ha contado con la coordinación de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, entre cuyas principales funciones se encuentra el apoyo a la actividad investigadora de los profesionales de este órgano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia.

La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria es una entidad científica que aglutina a unos 3.000 médicos de familia de toda la región, por lo que es la de mayor representatividad entre los facultativos especialistas en atención primaria que ejercen su labor en la sanidad andaluza.