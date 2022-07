La Policía Adscrita intercepta un conductor kamikaze en la A-49

Los agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía de Huelva, cuando se dirigían a un incendio forestal en la localidad de Almonte dentro del dispositivo Infoca, localizaron a un vehículo dirigiéndose hacia ellos circulando por el carril izquierdo a gran velocidad en sentido contrario, procediendo a poner acústicos y luminosos del vehículo rotulado, a la vez que se le hacia ráfagas con las luces de larga distancia para alertar de su presencia y realizan varias maniobras para cortar el paso a este conductor, colocando el vehículo rotulado en su trayectoria de colisión frontal e impedir que siguiera circulando.

Esta patrulla consiguió que dicho vehículo aminorara notablemente la velocidad y se quedara aprisionado sin salida entre el vehículo policial y el guardarraíl izquierdo de la autovía, evitando en el último momento el choque frontal con el radio patrulla al no persistir en su actitud, siéndole imposible continuar su marcha.

Una vez inmovilizado, los agentes proceden a asegurar la zona al encontrarse el vehículo policial y el kamikaze en el carril izquierdo de la A-49, solicitaron la colaboración de Guardia Civil. Cuando los agentes se entrevistaron con el conductor manifestó que “tengo cita para pasar la ITV y me he equivocado de salida, entonces he decidido hacer el cambio de sentido e ir dirección contraria para salir por donde pueda”.

El conductor se enfrenta a un delito contra la Seguridad Vial por Conducción Temeraria al poner en grave riesgo la vida de terceros, con penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Según comunica el Sindicato Policial JUPOL, sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, con esta actuación no solo se han salvado la vida de los tres ocupantes que había en el vehículo, sino de todas las personas que circulaban por esa autovía ya que una colisión frontal con otro vehículo en el carril izquierdo a las velocidades que se circula, no sobrevive nadie.