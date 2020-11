El Pleno de la Diputación de Huelva elegirá a Mª Eugenia Limón presidenta este sábado

Mª Eugenia Limón será presidenta de la Diputación el sábado. El PSOE de Huelva la propondrá como candidata a la Presidencia en el pleno extraordinario que se celebrará a las 12:00 en el Foro Iberoamericano de La Rábida. Ayer mismo, la Federal del Partido Socialista dio por buena la propuesta de la Comisión Gestora de Huelva para que la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre sea quien sustituya al dimitido Ignacio Caraballo al frente de la Diputación Provincial.

El sábado habrá una sola candidatura socialista en el pleno, la de Limón, ratificada al mediodía de ayer con una resolución de la Comisión Federal de Listas, encargada de la designación interna, y sin que cesen las peticiones de participación abierta en el proceso.

Por la mañana se refirió a ello la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que no se había pronunciado públicamente aún sobre este tema. Preguntada en una entrevista en RNE, reclamó que “se cuente con todas las opiniones y también, mucho, con los alcaldes, que son una pieza fundamental”, dijo Susana Díaz al tiempo que apelaba al carácter del partido, “vivo y muy participativo”.

En cualquier caso, la dirigente regional lanzó el deseo de salir de este proceso “unidos”, por la necesidad, también, de que Huelva siga siendo un bastión socialista, “una de las provincias con mejores resultados electorales”; “tenemos que procurar que siga siendo así”.

Los últimos movimientos entre las bases en la provincia, antes de saberse cómo Ferraz resolvía el proceso, se produjeron también en la mañana de ayer. De nuevo en la sede provincial de la calle Ciudad de Aracena se registraba una petición de la militancia, ésta a través de Juventudes Socialistas, reclamando a la Gestora la convocatoria de un Comité Provincial extraordinario para la designación del candidato a la Presidencia de la Diputación.

En paralelo, un grupo de antiguos dirigentes socialistas de la provincia, entre ellos ex delegados de la Junta de Andalucía, ex alcaldes y hasta un ex secretario general de UGT, se sumaba a la constituida Plataforma de Militantes Socialistas por la Democracia Interna, que reclama “el cumplimiento de los estatutos” y la celebración de ese Comité.

No trascendieron después, sin embargo, reacciones a la resolución de la Comisión Federal de Listas, que ha apelado a “lo establecido en el artículo 314 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales” para su atribución de competencias en el proceso abierto en el partido.

La polémica Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales Artículo 314. Elección de presidencias de diputación. 1. La comisión ejecutiva provincial presentará su propuesta de candidatura a la presidencia de la diputación, previa consulta con los miembros del grupo socialista elegidos para la constitución de la nueva corporación provincial. La propuesta de la comisión ejecutiva provincial, en su caso, debe ser también previamente informada y consultada, con la correspondiente ejecutiva regional o de nacionalidad. 2. La propuesta deberá ser sometida a votación personal y secreta en el comité provincial. El/la candidato/a elegido y los resultados de la votación será remitido a la comisión autonómica de listas, que los remitirá con su informe a la Comisión Federal de Listas. 3. La Comisión Federal de Listas aprobará la propuesta presentada o realizará y aprobará una nueva propuesta de candidatura, dando cuenta de su dictamen al Comité Federal para su ratificación.

Realmente ese es el artículo de la discordia en la normativa socialista, ya que la corriente alternativa a la candidatura de Mª Eugenia Limón, con el diputado serrano Ezequiel Ruiz postulándose también para la Presidencia, pretende que se realice la “votación personal y secreta en el comité provincial”, que se recoge en el mismo texto.

La Comisión Gestora en Huelva, en cualquier caso, después de que su propia propuesta prosperase en Madrid, ha seguido el curso de los acontecimientos para llevar el nombre de Mª Eugenia Limón como candidata al pleno provincial. En una nota remitida al mediodía por el Partido Socialista en Huelva se dejaba claro por su parte que “la Comisión Federal de Listas es el órgano competente para la aprobación definitiva de la candidatura del PSOE a la Presidencia de la Diputación de Huelva”.

María Luisa Faneca, como vicepresidenta y coordinadora de la Gestora que manda ahora en el PSOE provincial, aprovechó esa comunicación para trasladar “un mensaje de fuerza y confianza” a todos los alcaldes onubenses “en un momento muy importante en nuestra provincia”.

El ex delegado de Medio Ambiente de la Junta, José Antonio Cortés, habló también ayer en nombre de un colectivo de dirigentes históricos entre los que están el ex viceconsejero de Agricultura Juan Fernández; el ex delegado de Salud, Rafael López; y el ex responsable provincial de UGT, Jorge Puente, entre otros veteranos militantes y ex alcaldes y parlamentarios. “El trámite del Comité es obligado: lo establece el artículo 314 al definirlo como un deber”. “Dar voz a la militancia es dar voz a la democracia”, sostienen.