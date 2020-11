Las Juventudes Socialistas de Huelva expresan su "miedo" a que la Gestora "pretenda evitar el ejercicio de la democracia"

Tras presentarse en el día de ayer las firmas del 40% de los miembros del Comité Provincial y acogiéndose a lo que establece el artículo 34 de los estatutos federales del Partido Socialista, en su apartado segundo, la organización espera la celebración del Comité Extraordinario para este próximo fin de semana, según informó las Juventudes Socialistas de Huelva.

En palabras de su secretaria general, Teresa Cabrera, “incumplir los estatutos sería romper las reglas del juego. La militancia socialista se vertebra en torno a unas normas y obviarlas, significaría no respetarlas. Confiamos en que prime el sentido común y no se busquen excusas para impedir el voto libre de la militancia onubense. Nos mantendremos firmes en la lealtad a Pedro Sánchez y en la defensa de sus palabras: dar voz a la militancia es dar voz a la democracia”. Sobre las posibles maneras de abordar el Comité, Teresa Cabrera afirmó que “una vez analizado el documento del BOJA, podemos observar en su artículo 35.4 que en un espacio abierto podría celebrarse una reunión con hasta doscientas personas. Como se sabe, nuestro Comité consta de 199 delegados, por lo que no existiría ningún problema. Afortunadamente, el clima dará una tregua durante el fin de semana y en la provincia disponemos de numerosos espacios al aire libre en los que poder celebrar un día de debate y democracia entre compañeros en unas condiciones que garanticen una seguridad y protección máximas”.

Cabrera añadió, además, que “en pleno siglo XXI existen plataformas digitales que permitirían la celebración telemática e, incluso, podría llegar a plantearse una jornada de votación del punto del Comité como ha realizado en estos días la Universidad de Sevilla o la Universidad Pablo de Olavide. Así, existe un abanico amplio de posibilidades desde la celebración presencial, pasando por la telemática, hasta la realización de una jornada de votación en la que ejercer con plena libertad la democracia en la toma de decisión sobre la nueva persona que presida la Diputación de Huelva”.

Para concluir, Teresa Cabrera afirmó que “no existen excusas. Los estatutos son claros y el contexto actual, incluido el marco legal, permite la celebración del Comité en cualquiera de las condiciones que se han expuesto. Se trata de respeto hacia los estatutos y de voluntad democrática. Por ello, apelamos a la responsabilidad de los compañeros de la gestora para que convoquen a la mayor brevedad posible el Comité Extraordinario solicitado por más del 40% de los delegados”.