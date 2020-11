Dirigentes históricos provinciales del PSOE se suman a la plataforma de alcaldes que reclama participación en la sustitución de Caraballo

Un grupo de históricos dirigentes socialistas en la provincia de Huelva, entre los que cuentan ex delegados de la Junta de Andalucía y ex alcaldes, entre otros, se han sumado a la Plataforma de Militantes Socialistas por la Democracia Interna, que reclama "el cumplimiento de los estatutos" y la elección de la persona que presidirá la Diputación de Huelva "por medio de un Comité Provincial".

En un comunicado remitido esta mañana se destaca que esta adhesión al colectivo de alcaldes, portavoces en la oposición y militantes que conforman la Plataforma se produce bajo una misma reivindicación: "Dar voz a la militancia es dar voz a la democracia".

Entre las nuevas voces que reclaman un proceso participativo para la sucesión de Ignacio Caraballo en la institución provincial destacan el ex alcalde de Santa Olalla del Cala y ex viceconsejero, Juan Fernández Batanero; el ex secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente; ; y el ex alcalde de Fuenteheridos y ex delegado de Medio Ambiente de la Junta, José Antonio Cortés Rico; el ex delegado de Salud y Servicios Sociales de la Junta, Rafael López; el ex alcalde de Corteconcepción y ex parlamentario andaluz, Félix Soto; la ex parlamentaria andaluza Concha Martín; el ex delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Juan Manuel López; el ex alcalde de Niebla, Eduardo González; el ex secretario general del PSOE de Bollullos Par del Condado, José Manuel Romero; el ex coordinador de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, José María Martínez Macarro; y el ex secretario de Organización del PSOE de Nerva, Manuel Blanco, entre otros.

Estos militantes, que aglutinan una enorme experiencia en la gestión institucional y orgánica, sumada a "un profundo respeto profesado hacia ellos por parte de todos sus compañeros y compañeras socialistas", destaca la nota de prensa, insisten en que "no existen dudas a la hora de interpretar los estatutos" orgánicos del Partido Socialista.

José Antonio Cortés ha indicado que “el trámite del Comité es obligado: lo establece el artículo 314 al definirlo como un deber". "La resolución del Comité, que contiene la voluntad de los territorios representados por sus delegados, es la que debiera elevarse al Federal. Los más de 140 años de historia de este partido se cimentan sobre un escrupuloso respeto por las normas internas. Ignorarlas es un lujo que los socialistas no podemos, ni debemos, permitirnos”.

Cortés admite que los números "no le salen", en cuanto a la consulta realizada por la Gestora. "Si más de la mitad de los alcaldes, alcaldesas y portavoces han reclamado que participe la militancia, al igual que la mitad del número de diputados y hasta el 40% de los delegados del Comité Provincial con su firma, reclamando la celebración de uno extraordinario, es difícil conocer la opinión mayoritaria sin una consulta más extensa. Sin embargo, no debemos enredarnos en estas cuestiones. La verdadera consulta, y la más transparente, es la que se realiza con voto secreto y, para ello, los Estatutos recogen que debe realizarse en un Comité. Todo lo demás siempre dará pie a especulaciones y suspicacias”.

Este grupo de socialistas históricos de Huelva se unen a esta Plataforma, aseguran, para, "una vez logrado el ejercicio de la democracia, comenzar a trabajar en la cohesión del partido".

“El socialismo no admite divisiones a la hora de enfrentar las injusticias y las desigualdades", ha explicado Cortés. "Por ello, estamos seguros de que, una vez que se produzca la votación, toda la militancia aceptará los resultados y se pondrá a trabajar junto a la nueva persona que presida la máxima institución provincial con un único objetivo: seguir mejorando la vida de todos los onubenses”.