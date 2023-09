La Plataforma Parque Moret de Huelva pide más vigilancia tras los últimos actos vandálicos

La Plataforma Parque Moret pide más vigilancia tras los últimos actos vandálicos en el Pulmón Verde de Huelva. La antigua casa Garrido Perelló, un inmueble de finales del siglo XIX transformado en Centro de Recepción del Parque Moret, es objeto de continuos destrozos, que se han ido incrementando en los últimos meses. Aparecen pintadas en las fachadas así como luminarias y cristales rotos en ventanas. El edificio se pintó antes de verano y está repleto de pintadas, que también se extienden al suelo del porche.

A los actos vandálicos se unen los robos. En el primer semestre del año entraron en el edificio y se llevaron todo lo que había en su interior, lo que obligó a poner rejas en las puertas. También se ha tenido que poner una lamina de metal en una de las ventanas ante la sucesivas roturas de cristales. Trabajadores municipales explicaron que hubo varios intentos de robo y los que los llevaron a cabo no pararon hasta que lograron entrar en el edificio. La puerta de acceso, original del edificio, de madera labrada, sufrió daños y ha sido necesario repararla y reforzarla.

Este verano, en el mes de agosto, entraron en los almacenes, ubicados junto al edificio, y también robaron todas las herramientas que había guardadas, para ello forzaron cada una de las puertas existentes, cuyas cerraduras hubo que reparar. Tampoco se libran de los robos los hortelanos. José Antonio Pavón, uno de ellos, señaló que "cada dos por tres entran" en la zona de huertos. Indicó que "es raro que no entren un fin de semana". Denunció que la semana pasada "abrieron las casetas y tiraron lo que había dentro" y además se llevaron frutos que encontraron en los huertos".

Pavón manifestó que "debería haber más vigilancia". Los hortelanos dedican su tiempo a los huertos, plantan, riegan y esperan con ilusión que las plantas den sus frutos para recogerlos y llevarlos a sus casas y sienten impotencia cuando se encuentran que han entrado a robar en los huertos.

Por otra parte, denunció que los sábados y domingos no se abren todas las puertas del Parque Moret y hay personas que quieren pasear por el Pulmón Verde y se encuentran que las cancelas más cercanas a sus viviendas están cerradas.

Aparte de los daños en el Centro de Recepción hay nuevas señales en el Parque Moret que ya tienen pintadas. También faltan columpios y tramos de vallas en una de las áreas infantiles y piezas en aparatos de calistenia, en los que hay además pintadas.

El mobiliario de la zona de barbacoas es el que más desperfectos presenta, faltan tablones en los bancos de madera, hay papeleras quemadas y el número de mesas se ha reducido considerablemente debido a los continuos actos vandálicos que se han llevado a cabo en el Parque Moret desde su inauguración. Una de las personas que trabajan en el Pulmón Verde señaló que mientras no haya más vigilancia todo lo que se invierta en el Pulmón Verde no servirá de nada debido a las conductas incívicas de algunos ciudadanos.

También hay que reponer tablones en muros de madera que hay ubicados en distintos puntos del Parque Moret, así como las piezas de un aparcamiento de bicicletas.

Una mayor presencia policial en el gran espacio público es una de las viejas reivindicaciones de la Plataforma Parque Moret. Su portavoz, Pepe Brejano, señaló que "ahora más que nunca es necesario la vigilancia". Comentó que habría que estudiar incluir la vigilancia del Parque Moret en los Presupuestos Municipales. Indicó que en el colectivo ciudadano hay una gran preocupación ya que "desgraciadamente continúan los actos vandálicos". Apuntó que haría falta que "hubiera una mínima educación de lo que significa el medio ambiente". Explicó que el próximo 20 de septiembre tendrán una reunión en la que abordarán el tema de la vigilancia.

Brejano subrayó que siempre desde el Ayuntamiento le han manifestado que "no hay recursos" y "no es cierto, sacan recursos para lo que quieren". Incidió en que hay señales nuevas "a las que le han aparecido pintadas y eso no se puede consentir", a lo que une las del Centro de Recepción del Parque Moret. "El parque es una parte de la ciudad de Huelva y necesita una vigilancia, apenas entra la Policía Local".

Manifestó que es necesario vallar todo el parque y mayor vigilancia que disuadiría a los incívicos para que no cometieran "tropelías". Lamentó que éstas "no se paran, hay robos... no se puede consentir. El Ayuntamiento tenía conocimiento que se cometían en la tarde-noche y los fines de semana". La Plataforma Parque Moret espera "otra cosa del nuevo gobierno municipal, el anterior no nos dejó contentos".