Psicología y salud: Personas vitamina

El opuesto de las personas tóxicas son las personas vitamina. Son esas personas que te trasmiten muy buena energía, te cargan de ilusión optimismo y bienestar. Cuando has estado un rato con ellas notas cómo te sientes de mejor humor, más alegre y positivo. Hay personas que te cambian la vida solamente con su mirada; con su presencia producen salud emocional.

No sólo en situaciones de alegría, también en las complicadas, estas personas hacen que todo se vea de otra manera, con una mirada más optimista, sin quejas. Según Marian Rojas Estapé, psiquiatra y escritora, las "personas vitamina son aquellas que disfrutan de tus cosas buenas incluso más que tú".

Entre las características de las personas vitamina podemos enumerar que: Son personas empáticas y saben escuchar a los demás, se centran en lo que a ti te preocupa, y son más oyentes que habladores. Son capaces de captar tus emociones y entienden tus necesidades.

-Tienen sentido del humor. Con ellas siempre te vas a reír, están siempre bromeando, con risas. Son divertidas y sus temas de conversación, la mayoría de las veces, son de las cosas buenas de la vida. Te recargas las pilas con ellas y disfrutas mucho de su compañía.

-Son optimistas, suelen ver siempre el lado bueno de las cosas o de las situaciones que se presentan. Te ayudan a entender qué hay que sacar de positivo en cada experiencia, no viéndolo desde un fracaso sino un aprendizaje. No dramatizan, todo lo contrario: fomentan tu autoestima en la adversidad, potenciando tus capacidades que en ese momento no ves; estas personas sí lo ven y te lo transmiten.

- Capacidad resolutiva muy elevada. Ante los problemas proponen soluciones que otros no ven, no se recrean en el problema y sí en las soluciones.

-Viven en el presente, lo que es muy importante. Están presentes de manera intensa, sacándole partido a cada momento. No se quedan en el pasado, recriminándose por lo que hicieron mal, ni tampoco en el futuro, pendientes de lo que podría venir. Y si se refieren al futuro, lo hacen con una visión optimista, seguras de que todo irá bien. Viven el presente en plenitud.

-No critican a los demás y no les gustan las críticas hacia otros; todo lo contrario: intentar hablar siempre de lo bueno de los demás.

- Son personas expresivas y afectuosas, les encantan utilizar las palabras cálidas y el uso de abrazos y besos, quieren dar beneficio físico a los demás.

¿Qué beneficios nos aportan las personas vitamina?, ayudan a mejorar el estado de ánimo y la salud. Al rodearte de personas vitaminas hacen que tus días sean más divertidos y alegres; su estado de ánimo y sus emociones contagian a los demás. Influyen en nuestra salud, ya que la risa y el humor hacen que mejore nuestro sistema inmunológico. El nivel de estrés se reduce y el cortisol en el sistema nervioso central.

Mejoran también tu autoestima, al contagiarte de su forma de concebir la vida te vuelves más resolutivo y benevolente contigo mismo. Estas personas vitamina no dejan que te machaques tanto y potencian mucho el autoelogio. Ellas transmiten seguridad y confianza, y suelen ser personas que resaltan bastante tus virtudes y cualidades personales. Potencian tu capacidad de resolución, no se enfrascan en el problema; al contrario, te ayudan a ser más resolutivos, ponen foco en tus soluciones y alternativas para mejorar tu situación. Sirven de modelos para ser optimistas y cambiar de actitud ante la vida, de ver el vaso medio vacío a medio lleno.

¿Cómo puedo ser yo una persona vitamina?, poniendo pasión e ilusión en la vida. Sonríe cada vez que puedas, ilusiónate con tus ganas de aprender, intenta irradiar entusiasmo a los demás, levanta el ánimo, fomenta y potencia las ideas del otro. Dar abrazos genera muchísima salud emocional; dicen que lo mínimo es dar ocho abrazos al día. Las personas que tienen mascotas está demostrado que tienen mejor salud mental, ya que el hecho de acariciarlos y su contacto físico mejora su estado emocional. ¡Las personas vitamina suelen tener mascotas!.

Pero, sobre todo, siempre que puedas, elige y rodéate de personas vitamina, personas que te sumen y te ayuden a sacar lo mejor de ti.