Pedro Díaz cesa hoy como fiscal delegado de Menores de Huelva

El que durante los últimos seis años ha sido fiscal delegado de Menores de Huelva, Pedro Díaz Torrejón, deja hoy la Fiscalía onubense de forma definitiva para trasladarse a la de Getafe-Leganés, en Madrid. Su nombramiento se publicó en el mes de febrero, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo por motivos familiares.

El toledano de Esquivias indicó ayer a Huelva Información que "qué pena me da dejar Huelva", una tierra a la que está muy apegado. "Vine a pasar un verano en 2007 y he pasado once: aquí han nacido mis hijos y he desarrollado lo que es hasta ahora mi vida profesional".

Pasó por el Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado y por el Instrucción 2 de Ayamonte. En 2012, cuando se quedó vacante la Delegación de Menores del Ministerio Público onubense, solicitó la plaza y la obtuvo. Desde las dependencias de la calle Echegaray ha trabajado duro para lograr la optimización de los recursos humanos y materiales disponibles y para mejorar la más delicada de las jurisdicciones. Por sus manos han pasado unos 300 expedientes cada año y es un gran conocedor de los problemas que afectan a los menores justiciables y a sus víctimas.

Díaz Torrejón desconoce quién será su sucesor, pero se va "tranquilo y en paz" sabiendo que deja a compañeros como Macarena Garrido, Alberto Campomanes y Pablo Belda en la Fiscalía de Menores.