Pilar Marín ficha a Paco Millán como número tres de su lista a la Alcaldía

Aunque nunca ha estado vinculado a ningún partido y siempre ha sido “una persona apolítica”, le ha dado el “sí” a Pilar Marín atraído por su “sólido proyecto” para la ciudad. Paco Millán será el número tres de la candidatura del PP para las próximas municipales del 26 de mayo, con lo que se da por garantizada su entrada en la próxima Corporación Municipal (en el mandato actual los populares cuentan con ocho ediles). “Ni en el mejor o el peor” de sus sueños contempló nunca el onubense entrar en política. Pero, tras varias reuniones con la aspirante popular a la Alcaldía –y después de que la economista le trasladase su energía e inquietudes (factores que se han unido a las propias ganas del artista de “trabajar y de hacer cosas por Huelva”)–, finalmente ha decidido dar un paso adelante y cambiar de tercio.

Cantante y compositor de sevillanas (es artífice de temas antológicos de grupos como, entre otros muchos, Manguara o el Coro de la Hermandad de Huelva, del que fue director durante muchos años), Millán se siente en estos momentos “muy ilusionado” con este nuevo reto, por el que dice que va a “dejarse el alma”. Se ha sentido atraído por los proyectos que en el ámbito de la cultura pueden hacerse en la capital, tanto en los barrios como vinculados al turismo y, en este sentido, considera que hay mucho por aportar y que son muchas las ideas que el PP puede ofrecer a la capital. Por ello, intentará “estar a la altura” de lo que, a su juicio, Huelva se merece y espera de él.

Con “algo de vértigo”, aunque impulsado por las ganas de trabajar, Millán, quien fue hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Huelva en 2015, defiende que la cultura es “del pueblo” y “no entiende de ideologías”. Por eso, es partidario de los consensos y de que el trabajo sea llevado a cabo con la opinión de todos. Así, entiende que es importante contar con “la gente sabia de la tierra”, con quienes anuncia que se reunirá para trabajar juntos “por el bien de la capital”.

Insiste en que la vocación de servicio público es el único interés que atesora para entrar en política. Así, tras más de 35 años al frente de un establecimiento de panadería en la plaza Houston, avanza que se dedicará en exclusiva a esta nueva tarea. “Siempre he intentado demostrar y he pregonado el amor por mi tierra en todos los aspectos. Creo que esta oportunidad que me ha dado Pilar hará que me afiance aún más en ese cariño y devoción que le tengo a Huelva”, asegura.

Millán espera que el efecto de su fichaje sea positivo, aunque comprende que habrá ciudadanos ilusionados y contentos, y otros que discutan su designación. Como nunca ha pretendido ser político, deja claro que no está acostumbrado al fuego cruzado. Pero al final valora que de lo que se trata es de luchar por Huelva que, más allá de la cultura, tiene otras muchas necesidades. “Lucho para que el día de mañana mis nietos y todos los onubenses puedan decir que por lo menos me partí el alma y trabajé por la ciudad”, asegura.

Después de que en los últimos cuatro años el grupo municipal popular haya atravesado una profunda crisis que ha propiciado que la labor de oposición en el Ayuntamiento no haya sido la que se esperaba, Pilar Marín, con su proyecto Reiniciemos Huelva, quiere iniciar un tiempo nuevo en el que, según Millán, encabezará un “sólido” proyecto. Así, tanto si el PP gobierna como si está en la oposición, el PP “será lo que siempre fue: un referente de trabajo, de proyecto y lucha por la ciudad”. Según sostiene, Marín le ha transmitido su idea de hacer un grupo fuerte y de llegar a gobernar la ciudad con fuerza. “Fuerza” y “temperamento” son precisamente dos de los valores de la candidata que, a su juicio, son fundamentales.

Más allá del fichaje de Millán, el resto de nombres que integrarán la lista electoral popular son todavía una incógnita. Lo que sí ha dejado claro la candidata es que es ella la que toma el cien por cien de las decisiones para confeccionar una lista que destacará por su renovación. En su opinión, Paco Millán es una persona comprometida, cercana y que lucha por lo que cree. Considera que representa muy bien a Huelva, cuyo nombre lleva allá por donde va, y que domina la cultura, por lo que su labor será de gran ayuda porque “aquí de lo que se trata es de trabajar por la ciudad”.

Para Marín, quien considera importante que los integrantes de su equipo se sientan cómodos, tiene mucho valor que el artista haya accedido a integrar la candidatura, lo que achaca a lo ilusionante de su proyecto de ciudad. Y es que en el mismo, según avanza, las propuestas culturales tendrán un papel esencial.