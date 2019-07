El PSOE critica las ayudas de la Junta para viviendas

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, lamentó ayer que la subvención de rehabilitación de viviendas de la Junta para este año “no ofrezca las mismas facilidades que las anteriores” y que “el ciudadano tenga que hacer un gasto previo sin garantías de que se le vaya a conceder”.

En esta línea, Ruiz incidió en que desde el primer momento, hay que disponer de un informe técnico de las actuaciones que se pretenden realizar en la vivienda, que acredite los requisitos y la necesidad de acometer las obras, con fecha anterior a la solicitud de la subvención, el cual puede resultar favorable o no; y en segundo lugar, dependiendo de lo que se solicite hay que presentar una memoria o proyecto.

“Ante esta situación, el ciudadano debe hacer una inversión previa sin tener seguridad de que vaya a ser beneficiario de esa subvención, un hecho que ha cambiado con respecto a las anteriores en las que el usuario no tenía que hacer ningún desembolso anterior a la solicitud de la misma”, criticó, según informó el propio Partido Socialista. Con respecto a las condiciones del solicitante, continuó, “en esta ocasión se exige que la persona sea propietaria de la vivienda con un año de anterioridad. En el caso de ser arrendatario debe presentar un contrato legal”.

Otros de los requisitos son no estar calificada urbanísticamente como fuera de ordenación; el 70% de la superficie construida sobre rasante debe tener uso residencial; tienen que estar finalizados antes de 1996, salvo excepciones; tienen que presentar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención o alcanzarla con ésta; contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios.

Ruiz reiteró que otro de los problemas a los que se puede enfrentar el solicitante es que “se trata de una subvención de concurrencia competitiva, lo que se traduce en que no hay una asignación territorial sino a nivel provincial, por lo que el reparto se hace en toda la provincia y no a nivel municipal como era antes”. Por tanto, “hay que tener muy claro que el solicitante va a realizar la actuación porque tiene unos costes previos que además no le garantizan que vaya a recibir la subvención”, por lo que a su juicio son “unos requisitos que lejos de ofrecer facilidades a los ciudadanos pone obstáculos”, señaló el secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezquiel Ruiz.