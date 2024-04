El PSOE lamenta que el PP en la Diputación vote de nuevo en contra de pedir que se mejore la situación sanitaria pública en la provincia

El PSOE en la Diputación Provincial ha lamentado que el PP haya votado de nuevo en contra de pedir que se mejore la sanidad pública en Huelva, “pese a que es un clamor popular, un clamor de la calle”, como ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista en el organismo supramunicipal, Rubén Rodríguez, refiriéndose también a las manifestaciones de este fin de semana no solo en la provincia de Huelva, sino en toda Andalucía, para defender la sanidad pública. “Y hoy queríamos ser el altavoz de todas esas reivindicaciones aquí en la Diputación Provincial”, ha enfatizado.

Rubén Rodríguez ha aseverado que “se está tocando fondo en la sanidad pública y lo que está ocurriendo en la provincia de Huelva es un reflejo de lo que está pasando en toda Andalucía. Por eso, con esta moción queríamos insistir y volver a instar desde la Diputación Provincial al Gobierno de la Junta de Andalucía a que no se olvide de esta provincia y que dote de recursos humanos, económicos y de infraestructuras la sanidad pública de Huelva”.

En esta línea, el portavoz socialista ha recordado que las listas de espera “son asombrosas en nuestra provincia, con más de 83.000 onubenses esperando una intervención quirúrgica o ser atendidos por algún especialista; seguimos sin noticias del Materno Infantil; los profesionales sanitarios, cada vez, tienen contratos más precarios; por lo que entendemos que ya es hora de dar un golpe encima de la mesa, reclamar este derecho universal que tanto nos costó conquistar y que nos pertenece a toda la sociedad onubense”.

En la misma línea, se ha pronunciado la diputada Lourdes Martín, en la defensa de esta iniciativa, quien ha recriminado que “después del clamor social, justamente dos días más tarde, el PP vuelve a votar en contra del Materno Infantil y de subir de categoría profesional C1 a las TCAE (auxiliares de enfermería).

Por otro lado, y con respecto a la otra moción, el PSOE ha reprochado el voto en contra de una iniciativa en la que el Grupo Socialista pedía lealtad institucional y dar un toque de atención a la Diputación Provincial como institución “porque estamos observando que se están produciendo visitas a muchos de los municipios donde nuestros alcaldes y alcaldesas no están siendo avisados como máximos representantes y como la máxima autoridad del pueblo que son”, ha dicho el portavoz socialista Rubén Rodríguez.

“Entendemos que cuando hay una visita institucional y no se avisa a uno de nuestros alcaldes o alcaldesas, no se está produciendo un ninguneo a nuestra persona, sino que se está produciendo un ninguneo a todos los ciudadanos de ese pueblo en concreto. No se puede seguir realizando visitas institucionales y que un alcalde o alcaldesa, independientemente del partido político al que pertenezca, no sea avisado por parte de la institución”, ha espetado.

Por último, el Grupo Socialista ha apoyado las mociones presentadas por los otros grupos políticos para celebrar la Gala del Deporte en la Diputación, de apoyo a las Fuerzas y Seguridad del Estado, sobre la reclasificación del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud y, parcialmente, sobre los objetivos de gastos para invertir más recursos en políticas sociales, defendidas por Rubén Rodríguez, Manolo Gómez, Rocío Díaz y Rocío Cárdenas.