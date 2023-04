El PSOE lamenta que la Junta haya "incumplido todos sus compromisos en materia educativa en Huelva"

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A, Susana Rivas, ha lamentado este martes que, "a escasos dos meses de finalizar el curso", la Junta "ha incumplido todos sus compromisos que tenía en materia educativa con la provincia de Huelva», toda vez que ha expresado su temor a que para el próximo curso "se superen las 51 aulas cerradas con las que se inició el año escolar en la provincia», puesto que «las previsiones apuntan a 300 en toda Andalucía".

A las puertas de la Delegación de Desarrollo Educativo, Rivas ha asegurado que la administración andaluza "ni ha avanzado en la gratuidad de la educación de cero a tres años, ni ha aumentado las bonificaciones para los familiares", pese a que hay "82 centros de Educación Infantil en Huelva que sobreviven a duras penas porque no tienen ni las ayudas ni los refuerzos del Gobierno andaluz".

Igualmente la Junta sigue sin pagar las becas, algo sobre lo que ya alertamos, y por lo que el sindicato de estudiantes sigue reivindicando y movilizándose, pese a que el Gobierno central destinó 13 millones de euros a becas, ya aprobadas, para estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Huelva, con lo cual, estos siguen sin saber si van a poder continuar sus estudios o no. Además, el Gobierno de España ha movilizado ahora 2.500 millones de euros destinados a becas y 400 en una subvención anual para familiares y niños con necesidades educativas especiales", ha aseverado.

Por otro lado, la parlamentaria andaluza también se ha referido al apartado de infraestructuras, ya que ha criticado que "en este apartado no se ha avanzado nada en este curso» en Huelva, puesto que hay centros que «siguen con grietas, los muros se siguen cayendo, la financiación no sube» y se temen que "estas actuaciones no lleguen a buen puerto al finalizar el presente curso".

En el terreno de las necesidades educativas especiales, la socialista ha recordado que "la marea naranja en Ayamonte se ha echado a la calle" porque, "después de reivindicar una y mil veces en el Parlamento de Andalucía con varias iniciativas que ha llevado el Grupo Parlamentario Socialista" y que la propia Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "se comprometiera", se acaba el curso y el centro "sigue sin tener esos refuerzos necesarios para que los niños con necesidades educativas especiales puedan recibir la educación de calidad que merecen.

Por otro lado, Rivas ha reivindicado la "urgente" bajada de ratios como "exigió las Mareas Verdes, entre ellas la de Huelva, en Sevilla la semana pasada", ya que ha defendido que es «la única alternativa que hay frente al cierre de aulas públicas que está sufriendo la comunidad", de hecho, ha señalado que Andalucía "inició el curso con 200 aulas menos, 51 de ellas en Huelva".

"Las previsiones para el curso que viene es que sean 300 las aulas públicas que se cierran, por lo que nos tememos que el número de ellas en Huelva sea mayor que la de este curso y se espera que afecten a centros de Lepe, Cartaya, Cortegana, Valverde del Camino y Aljaraque. De hecho, le hemos preguntado en varias ocasiones a la consejera por esta supresión en la provincia pero no ha habido respuesta, aunque sí es cierto que desde los centros nos dicen que ya están llegando los primeros avisos y que el horizonte no pinta bien", ha enfatizado.

Por todo ello, Rivas ha avanzado que la próxima semana preguntarán en el Parlamento a la consejera su valoración por las movilizaciones y le seguirán reivindicando que "de una vez por todas, blinden la educación pública andaluza, que se provoque la bajada de ratio y que cumplan con todas las reivindicaciones que los colectivos le están haciendo en la calle".