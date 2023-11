El PSOE exige a la Junta "una partida importante" para el hospital Materno-Infantil en Huelva

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Enrique Gaviño, ha lamentado “profundamente que los dirigentes del Partido Popular en esta provincia vuelvan a mentir a Huelva con el Hospital Materno Infantil”. El Gobierno del PP de la Junta de Andalucía ha asegurado, en la presentación de los presupuestos para 2024, que “hay una partida de medio millón de euros para el Materno Infantil y que habrá también para los chares”, pero, según dice el parlamentario onubense, “por más que miramos, leemos y repasamos el proyecto, no encontramos absolutamente nada que especifique una cantidad concreta para este proyecto”.

El Hospital Materno Infantil es “una legítima aspiración de los onubenses -ha dicho Gaviño-, no solo porque es necesario y urgente, sino porque somos la única provincia que no tiene este servicio específico y tendrán que explicarnos muy bien por qué en cinco años no se ha hecho más que marear la perdiz con este tema, máxime cuando los socialistas dejamos el proyecto planteado en 2018”.

Para el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE onubense, “es un asunto que ya rebasa los límites de la paciencia y resulta más que sospechoso que el Partido Popular se haya opuesto en reiteradas ocasiones a su construcción, por lo que tendrá que exponer muy bien esa oposición y tendrá que explicar mejor aún por qué en los presupuestos para 2024 hay cero euros para un proyecto crucial que Huelva precisa”.

Hace un año, el PSOE presentó una Proposición no de Ley en la Comisión de Salud y Consumo para instar al Consejo de Gobierno a llevar a cabo la construcción de un hospital Materno Infantil en una nueva edificación “respetando la ubicación, el proyecto y el plan funcional que fue trabajado y acordado con todo el sector sanitario en abril de 2018”, pero el Partido Popular, el Gobierno de Moreno Bonilla “votó en contra, votó en contra de que se garantice la asistencia sanitaria, votó en contra de los derechos de las mujeres y niños onubenses”, según Gaviño.

Este rechazo "hizo dudar de las verdaderas intenciones que tiene el Gobierno de la Junta con esta infraestructura" apunta el parlamentario, que añade que “nos tememos que lo que hará sea reducirlo a un servicio mínimo, porque lo más triste es que Huelva es una provincia de segunda categoría para el Partido Popular, como vienen demostrando con todos los proyectos que tienen que ver con esta tierra, una muestra de ello es, una vez más, la ausencia de partidas para los grandes proyectos y las grandes obras”.

El parlamentario ha hecho alusión "a los chares, a las carencias de los centros de salud, a las deficiencias en colegios e institutos de la provincia, a la parálisis de proyectos como el Banco de España o el Edificio de Hacienda, al mal estado de las carreteras y de los caminos que son de su competencia, a la falta de sensibilidad en general con una provincia que no existe para ellos”, ha terminado.