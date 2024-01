El PSOE de Huelva dice que con los reales decretos que van al Parlamento "se apoya a los ciudadanos"

El secretario de Política Institucional del PSOE de Huelva y senador, Amaro Huelva, aseguró este martes que con los tres reales decretos que el Ejecutivo lleva al Parlamento este miércoles "no se está apoyando al Gobierno, sino a los ciudadanos", ya que conlleva "medidas que nos afectan a todos" y que "vienen a mejorar la vida de la gente". Así se refirió, en rueda de prensa, a los tres reales decretos que el Consejo de Ministros aprueba este martes y se lleva a debate al Congreso de los Diputados este miércoles, y que recoge "medidas anticrisis; medidas en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo; y la reforma del subsidio de desempleo".

En este sentido, el socialista señaló que estos tres reales decretos "vienen a facilitar la vida a los ciudadanos y ciudadanas de este país", por lo que pidió al Partido Popular, "como principal partido de la oposición", así como "al resto de partidos del arco parlamentario", que avalen estas medidas porque "así están apoyando a la gente".

"A nosotros nos gusta decir, y así lo hacemos, que estamos aquí para facilitarles la vida, para que la gente viva mejor. Y también es verdad que España en estos momentos es el país que más está creciendo en el ámbito económico de la Unión Europea, gracias a decisiones como esta que toma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para facilitarles la vida. Pero también se necesita de la convalidación y el apoyo de todos los partidos, de todo el arco parlamentario, para que al final la gente pueda hacer sus vidas en condiciones", valoró. Así, reiteró que con la convalidación de estos reales decretos "no se está apoyando al Gobierno, se está apoyando a las familias, para que vivan mejor y en condiciones", toda vez que reprochó que al Partido Popular "lo que le gusta es que la economía y el país vayan mal, que la gente no esté trabajando y haya paro", pero "le pedimos un poco de conciencia, humildad y consideración para apoyar estos rasgos secretos".

"Además, no creemos que vayan a votar en contra de que a los pensionistas les suba el 3,8% de las pensiones y que las mínimas y no contributivas suban un 6,9%. Es verdad que a ellos les gustaba la cifra del 0,25%, pero no creemos que vayan a atreverse a que los pensionistas cobren menos y a que lo pasen mal. España es un país que va mejor cuando a la gente le va mejor y, por lo tanto, creemos que entre todos tenemos que paliar estas deficiencias", enfatizó.

Asimismo, indicó que "no es bueno votar en contra de medidas como eliminar el IVA a los alimentos prioritarios, rebajar hasta el 5% el IVA a las pastas y a los aceites en el primer semestre de 2024 o mantener el precio del butano", ya que son medidas que "nos benefician a todos y a todas, pero principalmente a aquellas personas que son más vulnerables y que previsiblemente sus hijos y sus nietos necesiten butano para calentarse en estos días de frío".

"Tampoco es bueno ir en contra de que el precio de la electricidad se contenga manteniendo el IVA en un diez por cierto y no en un 21 por ciento, como lo hacía el Partido Popular; o que el precio de los cargos eléctricos se sostenga en un 55% menos desde que Rusia invadió Ucrania. Por lo tanto, creemos que son medidas de alcance, de calado social, para que la gente pueda vivir mejor", añadió.

Además, subrayó que "no es malo apoyar una intervención del 30% en el bus urbano, por ejemplo, en Huelva, siempre y cuando el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía aporten el 20% para que el 50% de la bonificación sea posible utilizarlo para todos los ciudadanos y ciudadanas". Por ello, cuestionó al PP si "no van a apoyar a la gente, no al Gobierno, sino a los ciudadanos", toda vez que se preguntó "qué va a complementar la Junta a lo que aporta el Gobierno central para que la gente viva mejor", a lo que el socialista se contestó "que nada", ya que "no se va a hacer ningún esfuerzo presupuestario para ello", ya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "simple y llanamente está más preocupado en suplementar su sueldo, que es lo que ha hecho".