El PSOE de Huelva insta a la Junta a hacer "una verdadera apuesta" en política sanitaria

El PSOE de Huelva insta a la Junta de Andalucía a hacer "una verdadera apuesta" en política sanitaria para "recuperar la dignidad" de la sanidad pública andaluza. Lamenta la "falta de compromiso" del Gobierno andaluz. El senador por el PSOE de Huelva, Jesús González, ha señalado que esta apuesta por la sanidad debe hacerse "especialmente en la provincia de Huelva" donde "lo que estamos viendo es dejadez y falta de apuesta" por la sanidad pública "por parte del Gobierno del PP y del presidente de la administración andaluza, Moreno Bonilla".

Ha indicado que se están viviendo situaciones "indignas" como "los problemas que está sufriendo la ciudadanía para pedir una cosa tan simple y tan básica como es una cita médica", apuntando que "nos estamos encontrando con que las aplicaciones de Salud Responde no dan cita" o que "cuando las dan, es para más de 20 días".

A este respecto, ha criticado que, con ello, "no culminan las necesidades de cita inmediata ante una urgencia", de forma que "la única solución que encuentran los usuarios es ir a las seis o las siete de la mañana a las puertas de los centros sanitarios a hacer cola para intentar conseguir una de esas escasas citas que sacan diariamente para la asistencia en ese mismo día".

"Entendemos que en un momento como el actual, con las posibilidades tecnológicas que hay, debe haber orquestado por parte de la Junta un sistema que permita la asistencia sanitaria inmediata y que no se dé esa situación de tener que acudir personas enfermas o familiares a los centros, con el frío del invierno y el extremo calor del verano", ha remarcado antes de criticar que Moreno Bonilla y la consejera de Salud, Catalina García, "se vanagloriaban de que las citas médicas en Andalucía se iban a poder obtener en 48 horas y esa no es la realidad".

Por otra parte, se ha referido también a los trabajadores sanitarios, señalando la "falta de dignidad de las condiciones laborales" de los 12.000 trabajadores a los que se les terminaba el contrato en diciembre y sobre los cuales "Moreno Bonilla dijo que iban a continuar más allá del 31 de ese mes", pero "estamos encontrando que, aunque se les prometió que se les iba a contratar por seis meses o un año, la realidad es que a día de hoy están siendo contratados por escasos cuatro o diez días con contratos basura".

"Esto es duro para la situación personal de los propios profesionales, pero también para el sistema sanitario porque al verse abocados al paro, estos profesionales van a buscar su futuro en otros territorios, con lo cual otros sistemas sanitarios serán los beneficiados de la falta de compromiso de la Junta, así como la sanidad privada ya que, por la falta de bolsas de trabajo será la que los llame", ha enfatizado.

De otro lado, el senador socialista ha lamentado que Andalucía "se haya convertido en la cuarta comunidad autónoma que más deriva a la asistencia sanitaria privada", toda vez que ha remarcado que "cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, se ocupaba el puesto 13" y que se hacían "derivaciones muy específicas". Por ello, ha criticado que ese "es el compromiso del gobierno del PP, la asistencia sanitaria privada".

Asimismo, Jesús González ha reiterado que Andalucía "tiene la menor inversión por habitante de todas las comunidades autónomas" que es de "una media de 1.700 euros", mientras que "aquí está por debajo de los 1.400 euros por habitante. La última dentro del escalafón de todas las comunidades".

"Esa es la estrategia del PP y de Moreno Bonilla, desmantelar la sanidad pública para que el usuario, ante la falta de calidad de la misma se vaya a la privada. De ahí las importantes inversiones que sí está haciendo la Junta en la sanidad privada, con los 200 millones que se están empleando para el Grupo Pascual en el Hospital Virgen Bella de Lepe, teniendo la provincia la necesidad de los chares y de inversiones en los centros de salud de la provincia", ha afirmado.

González ha manifestado que "todos estos problemas son especialmente graves en Huelva, con la situación de las zonas rurales", donde "se han desmantelado las urgencias en muchos de sus centros de salud o se han visto reducidas, como ocurre en El Rocío o como la falta de un segundo punto de Urgencias en Gibraleón", así ha denunciado "la situación esperpéntica del Centro de Salud de Galaroza, abierto con un generador".

De otro lado, el senador ha lamentado "el engaño en los Presupuestos andaluces con respecto al Hospital Materno Infantil de Huelva", incorporando "pequeñas cantidades con las que no se va a colocar ni un solo ladrillo este año", ya que "solo se incorpora para proyecto, cuando ya existe un proyecto hecho por los gobiernos socialistas para poner en marcha un Materno Infantil", que contaba "con 21.000 metros cuadrados y con un presupuesto de más de 29 millones para su construcción".

"No entendemos la necesidad del PP de deshacer la idea que se tenía del Materno Infantil y no ponerlo en marcha. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, si realmente quiere ser creíble, es licitar ese proyecto que ya existe y ponerlo en marcha de manera inminente y no perder más tiempo para que el proyecto de construcción, consensuado por las partes implicadas, se ponga en marcha este año".

El socialista considera "especialmente grave" que la Junta "se haya olvidado del chare del Condado y que no se haya hecho nada con respecto al de Aracena" y ha criticado que el de la Costa –situado en Lepe– "siga en la misma situación que estaba", apuntando que el Gobierno central, "con su compromiso, va a poner en funcionamiento el acceso a este chare", por lo que "lo que tiene que hacer la Junta es dotar de recursos a este hospital y no dejarlo en el completo abandono, como lo tiene hasta ahora".