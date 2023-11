El PSOE pide en Diputación que se inste a la Junta a !dar visibilidad al síndrome de Sudeck"

Tirador, que ha estado acompañada de uno de los pacientes, Aitor Alonso, y de la concejala socialista del Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha manifestado la intención del PSOE de “aprovechar este día de visibilidad del síndrome de Sudeck o del dolor regional complejo con la finalidad de concienciar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad que, desgraciadamente, padecen miles de personas en todo el mundo”.

El síndrome de Sudeck surge por causas que, según ha relatado, “no se conocen, tenemos muy poca información. Lo único que sabemos es que es consecuencia de un trauma anterior, bien por una fractura, cirugía o lesión menor, lo que sí es raro es que el dolor que tienen es severo, mucho mayor que la lesión original. Al tener poca información, ni siquiera de la cantidad de personas que la padecen al no haber registro de pacientes, no hay un protocolo definido para tratarla, por lo que no se determina un tratamiento correcto”.

Por ese motivo, Tirador ha pedido que “estemos unidos en defensa de una vida digna y de pleno derecho, tenemos que reivindicar el reconocimiento de esta enfermedad, determinar que es un problema de salud”. Así, ha considerado la necesidad de que el Gobierno de la Junta de Andalucía “sea sensible y reconozca esta enfermedad y determine el protocolo, el tratamiento y que se invierta en investigación. Nos hemos comprometido desde el PSOE a emprender una lucha para aportar iniciativas que ayuden a este objetivo”.

Aitor Alonso ha manifestado que “nuestra enfermedad no tiene color político, por lo que pido la unión de todos, en nombre de todos los enfermos. Es poco conocida, nada investigada y los que la padecemos sentimos que la palabra empatía, que tanto se usa hoy, sea una realidad. Cambiaríamos una hora de nuestra vida por la de cualquier persona sana para que se sepa lo que sufrimos con esta enfermedad silenciosa, tan dolorosa que en la escala de McGill está contemplada como el máximo dolor que se puede experimentar, más que la amputación de un miembro, sufrimos el dolor 24 horas al día, los 365 días del año, te impide realizar tu trabajo, y tenemos que pelear para que se nos reconozca la incapacidad y si se logra, con una mísera pensión”.

Por todo ello, ha solicitado “a los políticos que no tengan dudas ni jueguen con la sanidad pública, queremos que se dé el primer paso creando el registro de pacientes. Rendirse no es una acción, no nos vamos a rendir, para que la gente no sufra”.

