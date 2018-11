El PSOE encara el D-2 con la convicción de que es "la única opción" que garantiza el futuro

Todas las comarcas de la provincia están representadas en la candidatura del PSOE a las autonómicas, en la que juventud y experiencia se dan la mano en una lista integrada por aspirantes que conocen las debilidades, potencialidades y fortalezas de Huelva.

Así lo aseguró hoy el secretario general de los socialistas, Ignacio Caraballo, en el Paseo de la Ría, donde los integrantes de la candidatura, encabezada por el portavoz del partido en el Parlamento, Mario Jiménez, se hicieron la tradicional foto de familia.

"Convencidos de que vamos a ganar porque somos la única garantía de futuro que tiene la provincia", según aseguró el también presidente de la Diputación, los socialistas encaran la precampaña del 2-D con una "lista comprometida con la provincia".

A juicio de Mario Jiménez, su partido cuenta con "un enorme caudal de confianza" y de "respaldo" que le hacen partir de una posición ventajosa. Además, agradeció la implicación de la militancia que, "de forma anónima y voluntaria, trabajan para sacar adelante sus pueblos y ciudades".

Para el PSOE, según valoró, lo primero son los onubenses, algo que "saben los ciudadanos y también los partidos de la oposición", a los que "no les llega la camisa al cuello". Así, apuntó que éstos son conscientes de que se "les viene una derrota grande" y por eso "tratan de desviar la atención respecto a las propuestas que presentamos".

Jiménez afirmó que su partido seguirá haciendo de Huelva "una tierra de desarrollo, empleo y con servicios de calidad". Según explicó, el crecimiento del empleo, para que éste sea de calidad, centrará los esfuerzos de los aspirantes, al tiempo que destacó el gran peso que los autonómos tienen en la economía provincial. Pero la apuesta por la industria, el medio ambiente, la Universidad y la defensa de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales y Dependencia) también centrarán el programa.

En este punto, el número uno de la candidatura defendió que Huelva tiene "buenos servicios públicos", y recordó que la ciudad contará "pronto" con el centro de salud de Isla Chica y el hospital Materno Infantil.

La lista Mario Jiménez, actual portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, está seguido por la parlamentaria y secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad de la Ejecutiva Regional, María Márquez, y por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal. A su vez, les acompañan, por este orden, la parlamentaria y vocal de la Ejecutiva Local de la Agrupación Municipal del PSOE de la capital, Manuela Serrano; el parlamentario y secretario de Dinamización de las Agrupaciones del PSOE-A, Jesús Ferrera; la parlamentaria y secretaria general del PSOE de Aroche, Modesta Romero, y el parlamentario Diego Ferrera.

En su opinión, el PSOE ha llevado siempre la iniciativa en la provincia y es el partido que ha defendido a los sectores productivos con iniciativas parlamentarias. Así, "la derecha no se identifica ni conecta" con Huelva porque "no entiende a los pueblos y ciudades" y "nunca ha trabajado por la provincia". De hecho, esta última legislatura "no ha hecho nada".

Por todo ello, concluyó que el PSOE es "la única opción que garantiza el futuro de Huelva" y que la candidatura socialista logrará sacar el sexto diputado que obtuvieron en 2015, cuando "las encuestas no lo contemplaban". Para lograrlo, los candidatos "se dejarán la piel" y recorrerán "cada pueblo, cada barrio, e irán puerta a puerta".