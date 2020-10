El PP dice que las “prisas" obligan a Cruz a rectificar la remodelación de La Merced o San Pedro

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva se congratula de que el Gobierno de Gabriel Cruz se haya visto obligado a rectificar en los procedimientos de remodelación de plazas y lugares emblemáticos de la ciudad como la plaza de la Merced, la plaza de San Pedro, la plaza de las Monjas, el entorno de la antigua fábrica de harina o la reurbanización de una calle en Santa Marta, convocado por el procedimiento de urgencia “sin estar motivados”.

Los populares habían denunciado a lo largo de la semana que el alcalde, sin motivos justificables y en un acto de “falta de transparencia”, había licitado por urgencia los proyectos de remodelación de plazas y lugares emblemáticos de la ciudad que afectan a bienes catalogados y protegidos como BIC (Bien de Interés Cultural) como las plazas de La Merced, San Pedro y Las Monjas. Por este motivo los populares elevaron una pregunta al pleno que cobra ahora más actualidad si cabe.

Para el portavoz popular, Jaime Pérez “el alcalde no puede explicar los motivos de la urgencia y de las prisas, simplemente porque no los hay. No hay nada que justifique el atropello de sacar a concurso proyectos de remodelación con prisas y falta de transparencia cuyo importe se eleva a 456.269,49 euros”.

Pérez ha denunciado que “el alcalde Cruz se ha visto atropellado por su propias prisas y cazado por segunda vez en su trampa de autobombo al intentar licitar por la vía de urgencia obras que afectan al patrimonio de la ciudad de Huelva dando un plazo ridículo de 8 días”.

Así, ha recordado que los populares ya calificaron estas licitaciones como “concurso con prisas, atropellado, con ansia y precipitación. Este Gobierno de la inacción cuando arranca a actuar lo hace con trampas y buscando atajos, las consecuencias son los recursos de los afectados y la paralización y la suspensión de los procedimientos administrativos que dejan a las claras las chapuzas de Cruz”.

En este sentido, ha afirmado que este alcalde "acierta sólo cuando rectifica, lo que demuestra su falta de rigor y de respeto por la transparencia y el buen funcionamiento del Ayuntamiento, que hace nuevamente el ridículo y genera inseguridad jurídica en sus procedimiento administrativos”. Asimismo, agrega que "al mal funcionamiento y las dificultades para registrar propuestas se une esta suerte de procedimientos tramposos que parecen querer ocultar otras cosas más graves”.

Los populares han remarcado que no se trata de la primera vez que el Gobierno municipal utiliza este “truco jurídico” y tiene que volver a rectificar provocando una mala imagen para los servicios municipales. Ya el pasado año el alcalde sacó a licitación por urgencia la remodelación del antiguo cuartel de Santa Fe justo antes de las elecciones municipales, siendo el resultado la ampliación de los plazos para que se presentaran más proyectos.

En el caso actual, el popular ha subrayado que “el alcalde vuelve a tropezar en la misma piedra de la urgencia no motivada y le vuelve a salir el tiro por la culata, provocando el desprestigio del Ayuntamiento, que queda a los pies de los caballos”.

Los populares han instado al alcalde de Huelva a que se abra a la participación del mayor número de profesionales el diseño y la remodelación de lugares emblemáticos "que afectan al patrimonio artístico de Huelva mediante la convocatoria de concursos de ideas".