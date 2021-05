El PP acusa al alcalde de presentar unos presupuestos que "no van a solucionar los problemas de Huelva"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha comparecido en rueda de prensa para evaluar los presupuestos municipales de 2021, presentados la pasada semana por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. A juicio del popular, se trata de unas cuentas no trabajadas "que no van a solucionar ninguno de los problemas de los onubenses ya que no llevan ninguna medida para resolver las necesidades de la ciudad en materia de empleo, ni para solucionar la pobreza, ni para mejorar los servicios públicos".

Asimismo, Pérez ha mostrado su descontento ante unos presupuestos que llegan tarde, "ya que mientras se aprueban y entran en vigor vamos a llegar al mes de junio, por lo que vamos a estar medio año sin tener las cuentas claras, algo que pone de manifiesto una vez más el desinterés y la desidia de un alcalde que ni está, ni se le espera".

Por otro lado, el portavoz ha lamentado se trata de unas cuentas en los que "se repiten las mismas partidas de otros años, partidas que no llegan a ejecutarse y que aparecen una y otra vez sin convertirse en realidad para beneficio de los onubenses". En este sentido, Pérez se ha preguntado si el alcalde este año va a aceptar los planes de empleo de la Junta, "o por el contrario va a poner por encima del beneficio de los ciudadanos los intereses de su partido, como ya ha hecho alguna ocasión".

El popular también ha destacado el incremento de las partidas destinadas a aumentar los gastos en limpieza y recogida de residuos urbanos, "algo muy necesario ya que la ciudad está muy sucia y las hierbas crecen por todos los rincones".

Para terminar, el portavoz ha concluido que son unas cuentas pensadas para "el autobombo y la complacencia" y en las que lamentablemente no se incluyen ninguna de las 60 medidas presentadas por el Partido Popular, las cuales se habían pensado "para la recuperación económica, el rescate social y la sostenibilidad".

Hay que recordar que entre las propuestas presentadas por el grupo municipal destacaba algunas medidas para luchar contra el desempleo, la pobreza y la exclusión, y apostaban por una dotación económica de 5 millones de euros para planes de empleo y ayudas autónomos y Pymes. Igualmente, sugerían convocar una batería de ayudas para autónomos y comerciantes, el sector del taxi y los empresarios del ocio nocturno y el turismo.

Respecto a las medidas sociales hacían hincapié por la lucha contra la pobreza y la desigualdad, con un aumento de la plantilla de los servicios sociales comunitarios, así como un incremento de la dotación de medios materiales y tecnológicos; además de una subida de la dotación económica del economato Resurgir y Banco de Alimentos y un refuerzo de las ayudas municipales de alquiler social para personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el Partido Popular también planteaba que se hicieran realidad las propuestas aprobadas en pleno como son el Museo del Fandango de Huelva, el plan municipal de gestión y prevención contra las ocupaciones ilegales, o las mejoras necesarias en seguridad vial, entre otras, "todas estas propuestas desoídas por parte de Gabriel Cruz", según han trasladado los populares.