El PP comunica a Cortés que encabezará la lista al senado por Huelva

Juan José Cortés será el cabeza de lista por el PP al senado. La formación popular ha notificado ya al actual diputado por Huelva su decisión de relevarlo de la candidatura al Congreso para que lo sustituya Carmelo Romero. El propio Juan José Cortés ha confirmado el hecho a este diario y ha asegurado que "acataré lo que diga mi partido".

De esta forma se despeja el horizonte popular de cara a los comicios del próximo 10 de noviembre. Durante toda la jornada se han sucedido las negociones para resolver la incógnita de la lista por Huelva, que irá encabezada, según adelantó este diario, por Carmelo Romero al Congreso y Juan José Cortés al Senado, salvo giro inesperado de los acontecimientos.

Cortés ha asegurado que "no es lo que esperaba porque entré en política para defender la causa de la prisión permanente revisable en el Congreso de los Diputados, que es donde hay que hacerlo, pero si mi partido lo ha decidido lo acataré porque aquí no hablamos de Juan José Cortés o de Carmelo Romero, sino de hacer presidente del Gobierno a Pablo Casado". Sobre su futuro en política, ha insistido en que "no me asusta ir en las listas al Senado. Me pongo a disposición de lo que diga mi partido".