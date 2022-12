El PP propone a Pilar Miranda como candidata a la alcaldía de Huelva

Pilar Miranda será la candidata del PP a la alcaldía de Huelva. La actual presidenta del Puerto es la propuesta que elevará la dirección provincial a los órganos nacionales del partido para su proclamación. El trámite que fija los estatutos internos populares establece que deben ser los órganos nacionales los que ratifiquen las propuestas. En este caso su nombramiento oficial como candidata será efectivo a lo largo del próximo mes de enero, según confirman fuentes populares.

Miranda da el paso para medirse en las urnas al socialista Gabriel Cruz, actual regidor onubense. La popular ha comparecido acompañada del presidente provincial, Manuel Andrés González, y el vicesecretario de Organización andaluz Alejandro Romero. Juntos han querido escenificar el respaldo de la formación a la candidata. La junta directiva onubense del PP ha respaldado la decisión "por unanimidad".

"Para mi es todo un honor y un agradecimiento muy grande a todos mis compañeros de Huelva", ha señalado Pilar Miranda. "Huelva es mi ciudad, la quiero profundamente, en la que vivo, me he criado y por la que trabajaré mientras tenga un soplo de vida", defiende la candidata popular. En su intervención ha recordado que "he trabajado 20 años en el Ayuntamiento, llevo cuatro años en el Puerto desde donde trabajo por Huelva. Puerto y ciudad son un binomio. Quiero llevar esos proyectos en marcha la ciudad. Entre todos vamos a poner a esta ciudad en el lugar que merece. Cuento con todas las personas de Huelva, para trabajar fuerte por mi ciudad". La decisión le hace sentir "muy ilusionada y esperanzada. Me pongo a disposición de las personas. Juntos lo vamos a conseguir".

Manuel Andrés González ha señalado que "presentamos a la mejor persona" para aspirar a la Alcaldía de Huelva porque "viene demostrando desde hace mucho tiempo una magnífica gestión al frente del Puerto de Huelva y lo avalan todos los ciudadanos". "Una mujer que ha sido capaz de poner en valor el Puerto de Huelva y ponerlo en el mapa de toda España y ha sido capaz de abrir sus puertas al resto de la ciudad, para que se beneficie de los réditos que puede dar el puerto", ha subrayado.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP andaluz, Alejandro Romero, ha subrayado que el trabajo que vienen realizado Junta y el Puerto de Huelva es "el modelo que queremos nosotros también para Huelva" y, por ello, "la propuesta que se va a hacer para que Pilar sea la candidata a la Alcaldía de la capital entra en plena sintonía con el ejemplo y esos modelos que hemos visto con anterioridad".

Miranda sucederá como candidata a la Alcaldía de Huelva a Pilar Marín, que fue la aspirante en los comicios de 2017 por el PP. Miranda seguirá al frente del Puerto de Huelva "mientras lo permita la ley", han confirmado fuentes populares. Una vez sea oficial el nombramiento podrá compatibilizar ambas funciones.