El PP de Huelva apunta a una lista electoral encabezada por Loles López

Los populares onubenses han llevado a cabo el primero de los actos de la larga precampaña andaluza y con una comparecencia de su presidente, Manuel Andrés González en el que narró los logros del actual Ejecutivo, a la hora de referirse a la candidatura de su partido a las mismas, ha expresado su convencimiento de que será nuevamente la secretaria general del PP andaluz, Loles López, la que volverá a encabezar la lista en los comicios del próximo 29 de junio.

En cualquier caso, González apuntó directamente al próximo día 18 de mayo, fecha en la que finaliza el plazo para la presentación de candidaturas como el momento en el que se cerrará definitivamente las listas; "nosotros cumplimos a rajatabla esos plazos, pero imagino que Loles López volverá a ser la candidata". Esta tarde, los responsables del partido en las ocho provincias están citados en Sevilla para elaborar "las estrategias comunes de cara a estas elecciones".

El presidente del PP de Huelva se ha referido a la coincidencia del inicio de la campaña electoral con la romería del Rocío, para garantizar que "no vamos a utilizar la misma para llevar a cabo ningún acto electoral ni en Almonte, ni en la aldea", aunque ha matizado que "no significa que no vayamos a ir, ya que lo hemos hecho todos los años",

Por lo demás, el presidente del PP de Huelva ha dibujado un panorama idílico de esta legislatura en la que ha destacado las inversiones en sanidad, educación o en carreteras en "un gobierno que por primera vez se ha centrado en los andaluces y que no habla de corrupción, sino de gestión". Incluso los dos grandes asuntos que quedan pendientes como el hospital materno infantil o el plan de la Corona Norte, tienen, al menos a su juicio, responsables "en el PSOE y Podemos" para que no salieran adelante.