Ojito con las luces

Con todos los camiones de Iluminaciones Ximenes dentro de la Plaza de las Monjas retirando las luces de Navidad, que digo yo que como se empiezan a montar en septiembre y terminan desmontando en febrero, no sería mejor dejar las luces de un año para otro, ya que en la calle Vázquez López han tenido el detalle de dejarla puesta aunque bien han cambiado las figuras.

Todos los años el primer día tenemos el mismo ritual,abrazos, besos, hola cómo estás, hace tiempo que no te veo, en fin lo dicho. Llegamos hasta el callejón de los sustos y allí nos esperan para recoger nuestra credencial. Este año hay novedades, los medios no podemos acercarnos hasta el fondo del escenario o sea que si la cosa no cambia no podré saludar a mis amigos los tramoyistas por el protocolo y lo que manda las autoridades. Desde luego el tío que se comió la sopa de murciélago aquel día se podía haber quedado sin cenar y no habría pasado todo lo que está pasando.

Cuando entró en la Bombonera veo que todo ha cambiado, nuevos asientos, más cómodos, en fin la reestructuración ha hecho efecto, eso sí, en la última fila hay un escalón que aunque esté señalizado me lo acabo de comer y no solo yo, hay más gente de se lo come, sobre todo cuando vienen a saludarme.

El primer chasco de la noche me lo llevo al enterarme que una comparsa por culpa del maldito Covid no puede asistir a nuestro teatro, de relleno han escogido a dos artículos de la fiesta para que hagan las delicias del público, Kiko y Juanfran no lo han dudado ni un momento y se han puesto a hacer lo que más le gusta, cantar, y la gente se lo agradecido.

Después de esta introducción, sale a escena la primera comparsa, una comparsa gaditana que lleva por título Los Piraos, a mí personalmente no me ha dicho nada, se nota muchísimo la falta de ensayos y los nervios, que le entran por ser los primeros, en fin, esperemos que pasé y si tienen oportunidad lo hagan mejor en el segundo día.

La murga del pregonero Fali Ramos es la siguiente en subir a escena. Cachondeo, jolgorio e interpretación del personaje, estos extoxicómano derrochan arte sobre las tablas del Gran Teatro chistes, gracia y buen cante. En fin, lo tienen todo, pero creo que podrían dar más aún, seré que me he vuelto más exigente.

Descanso hoy bajamos a la calle Vázquez López y nos marchamos al primer bar que encontramos abierto, total para tomarnos una cerveza cualquier sitio es bueno. En la carpa no se cabe, El Pati tiene que estar muy contento aunque le sigo diciendo que es la carpa de los Airgamboys, cada año la ponen más chica.

Después del descanso nos espera una murga. Estos muchachos de la ITV se han propuesto que no la pase ni Dios y claro quien soy yo para no complacerles. La verdad es que no lo hicieron mal del todo pero creo que yo no les pondría la pegatina, cada uno tiene sus gustos.

Desde Alcalá nos llegaron la comparsa los ayudantes, fuerza y melodía con una segunda que da ese punto que tienen las buenas comparsas. Gran pase por las tablas y que sin lugar a dudas las veremos más, o no.Y así cerramos la noche, de público flojito, pero es lo normal con la pandemia, la gente se queda en casa.No quiero terminar mi primera columna sin felicitar a Mari González por la tan merecidísima insignia, una mujer que lucho contra viento y marea para mantener esta fiesta. Enhorabuena.

Mañana hablaré del pregón.