La ONCE ha designado a Francisco García Soriano como nuevo director de la ONCE en Huelva

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, al nuevo director en un encuentro celebrado en el Ayuntamiento. García Soriano, que era director de la Organización en Fuengirola desde 2016, ha subrayado el compromiso de la ONCE y del Grupo Social ONCE con los onubenses y ha destacado que asume esta nueva etapa con la ilusión de impulsar “el gran trabajo que realiza el capital humano de la ONCE en la provincia de Huelva”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, tras reconocer y agradecer el trabajo de su antecesor, Nicolás Vargas, ha dado la bienvenida a Francisco García Soriano, destacando “la ilusión con la que se incorpora, precisamente en estos momentos, cuando más falta nos hace para superar las dificultades sobrevenidas”. Cruz ha señalado que “compartimos el objetivo común de construir una ciudad mejor, donde todos y todas puedan desarrollar sus proyectos de vida y para ello necesitamos a la ONCE que además, ha demostrado su ejemplaridad durante estos meses de la pandemia, manteniendo el empleo y estando al lado de quienes lo necesitaban, como lleva haciendo desde hace más de 80 años”. En este sentido, el alcalde se ha comprometido a “redoblar la colaboración para apoyar los proyectos de la ONCE, pero también para involucrar a la entidad en los grandes retos que tenemos por delante, como el nuevo PGOU o el Plan de Movilidad, en los que la experiencia de la ONCE va a ser crucial para avanzar en hacer de Huelva una ciudad que responda a las necesidades de todos los onubenses sin excepción”.

García Soriano tiene previsto reunirse en los próximos días también con los máximos representantes de las distintas administraciones para trasladarles el compromiso de la ONCE y del Grupo Social ONCE con los onubenses. “Cambian las personas, pero no cambian los proyectos, en todo caso se refuerzan”, dijo tras su primera reunión con el alcalde onubense.

El nuevo director, que tuvo palabras de reconocimiento, gratitud y cariño hacia su antecesor, Nicolás Vargas, ha fijado como prioridades de esta segunda mitad de mandato en la ONCE, la máxima coordinación con la red de ventas y con el colectivo de afiliados para que se sientan los verdaderos protagonistas de la institución y las prestaciones sociales lleguen con la mayor eficacia a todas las personas ciegas o con discapacidad social de la provincia.

García Soriano se muestra optimista y confiado con el futuro inmediato de la ONCE en Huelva, una de las provincias andaluzas menos afectadas por la Covid-19, a pesar de los duros inconvenientes que supone la expansión de la pandemia. “Confío mucho en la capacidad de nuestra gente para afrontar esta situación que debemos asumir como un reto colectivo”, afirma. “Así, juntos, saldremos reforzados, juntos y empujando a la vez que la sociedad onubense. Por eso creo que debemos afrontar la crisis que genera el Coronavirus como un reto colectivo para salir reforzados”.