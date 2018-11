El Consistorio reclama el pago de multas de zona ORA desde 2005

Imagínese por un momento que dentro de su buzón, entre tantas cartas de pago y publicidad, aparece una multa de la zona ORA. El primer impulso será recordar cuándo ha aparcado su vehículo en tramos de pago de la ciudad, si llegó a pagar, o si abonó la multa correspondiente al ver el ticket de tiempo de demora. Pero ese primer impulso se transformará en sorpresa cuando lea que la fecha de la multa data de 2011, 2008 o incluso 2005.

Eso es exactamente lo que le ha pasado a varios onubenses y que incluso su sorpresa se ha visto acompañada de indignación o miedo al comprobar que no sólo era una multa sino que son más y que los precios alcanzan cifras de hasta tres ceros. Y todo ello con la advertencia de que si no se abona la cuantía estipulada se procederá al embargo de los bienes.

“Hay gente que ha recibido multas desde 2005. La mía más antigua data de 2011”, explica Nacho Rivera, uno de los afectados, que asegura que “muchas de ellas no llegaron ni notificadas a mi casa”. Nacho Rivera recibió la noticia hace unas dos semanas, aunque según ha podido saber Huelva Información, hay afectados que recibieron multas incluso en el mes de junio con la infracción de fechas alejadas en el tiempo. “Ahora tenemos un mes para reclamar o para ver qué hacemos con ello”.

El problema se agranda cuando la sanción económica supera todas las expectativas. “Yo tengo 1.000 euros” pero otras personas tienen hasta “4.000 euros”, señala. Nacho Rivera explica que notificadas “tendría 2 o 3 como mucho y me han llegado como diez multas”.

Hay afectados a los que le han llegado multas por valor de más de 1.000 euros

Ante esta situación, Rivera apunta que están creando una plataforma de afectados “con un equipo jurídico detrás, que ya está estudiando las opciones legales para que todos podamos reclamar ese dinero que nos están reclamando y muchas de ellas injustamente”. También conoce gente que incluso ha llegado a pagar los siete euros de multa cuando ponen el ticket en un vehículo “y les ha venido también la multa”. La plataforma comenzó a crearse ayer y ya cuenta con 10-15 afectados y lo que quieren es movilizar y que se sumen todas aquellas personas que estén en la misma situación.

“Nuestra intención es reclamar. Hay personas a las que ya le han embargado la cuenta. A mí todavía no me han embargado nada”. La carta suscribe que hay un mes para abonar la multa correspondiente y que si no, “procederán al embargo de mis bienes”.

Por su parte, fuentes municipales explican que estos hechos son relativos a multas de tráfico “que se encuentran en período ejecutivo por no haber sido abonadas en su día voluntariamente. Su cobro a través de apremio se encuentra legalmente regulado y es obligatorio para este Ayuntamiento”.

No obstante, explican, “con anterioridad a su remisión al Servicio de Gestión Tributaria fueron sometidas, a petición de la intervención municipal, a un proceso de verificación previa por el departamento de Recaudación”, que concluyó que “son correctas al comprobarse que no había prescrito el derecho de la administración para exigir su pago”.