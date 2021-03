El Movimiento Feminista de Huelva manifiesta su repulsa ante el acto vandálico sufrido por el mural del Parque Moret

El Movimiento Feminista de Huelva ha trasladado un comunicado en el que "queremos mostrar nuestra más absoluta repulsa hacia el acto vandálico sufrido por el mural que la artista Cynthia Veneno pintó en el Parque Moret, dentro de una actividad conmemorativa organizada por las compañeras del colectivo Mujeres 24 horas".

Así mismo, las responsable de este movimiento ha querido mostrar su firme rechazo "a todos los actos de este tipo que en los últimos días se están extendiendo por todo el territorio del país".

Para ellas, "estos actos son muestra del odio que estamos viendo hacia el feminismo, hacia nuestro movimiento pacífico y revolucionario que sólo persigue la igualdad real entre mujeres y hombres". En este sentido, consideran que "es una muestra de odio, en definitiva, hacia las mujeres que no podemos ni queremos callar y que gritamos para defender nuestros derechos". "Y creemos firmemente,-continúan,- que son actos cobardes que en realidad demuestran el miedo que algunos tienen a mujeres valientes que no les temen, y que no van a ser ignoradas, porque juntas somos imparables e imborrables".

Finalmente, han querido hacer suyas las palabras expresadas por el colectivo Mujeres 24 horas, "que tienen todo nuestro apoyo, por lo que no nos taparán y frente a vuestro odio, nuestra alegría. Frente a vuestra crueldad, nuestra ternura revolucionaria. Frente a vuestra censura, nuestros altavoces sororos. Nos queréis silenciadas y sumisas, nos tendréis unidas bailando y cantando. Ni un paso atrás”.

Repulsa de la presidenta de la Diputación

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha condenado las pintadas aparecidas en el mural feminista del Parque Moret de Huelva capital, destacando que está "comprometida con la igualdad", por lo que rechaza "todo de acto violento, machista y fascista, no solo contra las mujeres, que en este caso es la intención, sino contra todo tipo de personas".

A preguntas de los periodistas, Limón ha reseñado que "en una sociedad democrática como en la que estamos no se puede permitir ningún tipo de acto violento ni vandálico y menos en cualquier infraestructura que altere el orden público", por lo que su postura, ha aseverado, siempre va a ser mostrar su rechazo.

Por ello, la presidenta de la Diputación se ha puesto en contacto con la organización Mujeres 24 Horas, que llevó a cabo este mural en el marco de unas de las actividades entorno al 8 de marzo y que fue pintado por la artista Cynthia Veneno, señalando que han acordado que van a registrar un escrito de colaboración en la institución provincial, así como que desde la Diputación se han ofrecido tanto a la limpieza de la zona como a colaborar para la restauración de la pintura.

Asimismo, Limón se ha comprometido a seguir trabajando con los centros educativos, a través del área de Igualdad, para continuar avanzando en la "sensibilización y la concienciación" de los menores.

"Tenemos que seguir concienciando a nuestros jóvenes sobre que este tipo de conductas no pueden ser motivos de disputa en una sociedad civilizada como la que tenemos", ha mantenido.