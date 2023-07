Montero apela en Huelva al voto de votantes "moderados" de PP que rechazan pactos con Vox

Durante un acto público en Punta Umbría, en el marco de la campaña por las elecciones generales del 23 de julio, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha apelado este domingo al voto de los votantes "moderados" del PP que rechazan unos pactos de su partido con Vox que sólo traen "retrocesos" y que suponen transitar hacia una "España oscura".

Montero ha pedido el voto para el PSOE "a esos votantes del PP que han visto que sus votos en los pasados comicios han servido para que su partido haya pactado con Vox retrocesos en los derechos de las mujeres o exclusión del colectivo Lgtbi". Se ha mostrado convencida de que hay votantes del PP que están en desacuerdo con que su partido haya alcanzado pactos en varias instituciones con una formación de "ultraderecha, que cuestiona el sistema y todas las conquistas y derechos sociales que se han logrado".

La candidata socialista ha alertado de que los pactos de PP y Vox suponen transitar hacia una "España oscura, que sólo trae desigualdad y parálisis". Además ha manifestado que el PP ya ha "adoptado la políticas de la ultraderecha para arañar unos cuantos votos" y está dispuesto a "mercadear" con los derechos de las mujeres por "sillones".

"PP y Vox tienen una idea de España muy pequeña, donde sólo caben los que piensan como ellos", ha denunciado la dirigente socialista, para quien en la España que quiere el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "no caben los que tienen otra ideología" o piensan diferente.

Se ha mostrado convencida de que PP y Vox al final no se van a salir "con la suya" y en este país no se va abrir camino "el miedo, la exclusión, la intolerancia o el fanatismo". "A nosotros no nos van a callar ni amedrantar", ha dicho María Jesús Montero, frente a los que gritan consignas de la "ultraderecha".

Frente a lo que ofrecen la derecha y la "ultraderecha", según Montero, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el PSOE, que son "libres", tienen como objetivo "proteger a la mayoría social del país y que no haya pasos atrás en los derechos de las mujeres o del colectivo Lgtbi". Durante esta legislatura, según ha apuntado, "ha habido crecimiento económico y se ha producido el mayor récord en creación de empleo, gracias al trabajo de los españoles". Ha pedido el voto a todos los ciudadanos que quieren la "mejor versión" de España para que siga avanzando.