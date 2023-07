Elecciones Generales: El PSOE asegura que si gana "a la gente de Huelva le irá bien".

El PSOE de Huelva inicia su campaña electoral con el convencimiento de que los ciudadanos "van a confiar en el proyecto socialista de Pedro Sánchez" porque, según los socialistas, "ha quedado demostrado que está en juego el avance de este país y de esta provincia. Tenemos que elegir entre avanzar y retroceder".

Los candidatos números uno por el Congreso y el Senado, Gabriel Cruz y María Eugenia Limón, que mantuvieron este jueves un encuentro con los miembros de las candidaturas, con militantes y simpatizantes, aseguran que la campaña que empieza esta noche es “clave, fundamental”, porque a partir del día 24 “España tendrá un nuevo Gobierno del que dependen las personas, sus derechos, el progreso de nuestra provincia, de nuestra región y de toda España. Nos jugamos más derechos o que la derecha nos los quite”.

El PSOE sale a ganar con un equipo y un proyecto “de futuro avalado por la buena gestión, el crecimiento económico, la creación de empleo, el avance en derechos y la justicia social. No da igual a quién votar, no da igual quedarse en casa, nunca da igual quedarse en casa y no votar, pero ahora, más que nunca, es importante participar, porque de ello depende nuestro futuro, nuestras pensiones, los salarios, la igualdad, la protección de las víctimas, la libertad de acción, de pensamiento, de prensa, el progreso y la economía, todo depende de ese día, de que esa noche el resultado electoral sea positivo para el PSOE porque eso significará que será positivo para el conjunto de la ciudadanía”, dijo la secretaria general y candidata a la Cámara Alta. "A la gente de Huelva le va mejor con un gobierno socialista", apuntó.

Las políticas del actual Gobierno han posibilitado que la sociedad haya experimentado "un cambio sin precedentes", por eso los socialistas onubenses “salimos a ganar este 23 de julio, porque tenemos los mejores proyectos para España y para Huelva y porque esta provincia será una prioridad en la agenda del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez”, dijo Gabriel Cruz.

La alternativa es un Gobierno de Feijóo y Abascal, que “pone en riesgo la buena marcha de la economía –ha objetado Limón-, los avances en derechos y el bienestar de las personas”. La derecha y la ultraderecha “comparten un proyecto con términos –ha proseguido- que nos tienen que poner en alerta a todos: derogar, retroceder, acabar con la veintena de leyes que se han aprobado en esta Legislatura y que han logrado una sociedad moderna en la que se miran otros países europeos. El PP se siente muy cómodo con el discurso de Vox”.

De hecho, "con las municipales se está viendo en las comunidades y ayuntamientos que se están constituyendo, PP y VOX comparten el miedo a la remontada del PSOE y a la movilización de la mayoría progresista de nuestro país. Por eso esconden sus intenciones, esconden sus pactos, se esconden de los debates, esconden sus sobresueldos. Lo esconden porque tienen mucho que ocultar, como siempre”, afirmó María Eugenia Limón.

Frente a esa “campaña de la manipulación, de la mentira y de las maldades de la derecha y la ultraderecha, el PSOE plantea un proyecto para que España siga avanzando –dijeron- y esa es la decisión que tenemos que tomar: seguir creciendo o derogar, avanzar o retroceder”.

“La derecha solo ha hecho una cosa en cuatro años, atacar con mentiras a Pedro Sánchez mientras el presidente lo único que ha hecho ha sido trabajar por el bien de España. Ahí están los datos”, concluyó María Eugenia Limón.