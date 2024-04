Miranda sigue esperando la respuesta de Pedro Sánchez para hablar de los trenes a Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado que el último incidente con el Alvia Madrid-Huelva, que tuvo que dar marcha atrás tras equivocarse de itinerario en Córdoba e ir en dirección a Málaga, "es una demostración más del abandono que sufre la provincia de Huelva en materia de infraestructuras, muy especialmente ferroviarias. Es triste pensar que pronto será noticia que un tren llegue a su hora a Huelva. Es una pena que los onubenses tengamos que sufrir constantes problemas por las averías, retrasos, mal estado de los trenes o la falta de conexiones".

Para Miranda, "Huelva no merece eso. Como alcaldesa no lo consiento, no me voy a conformar. Por ello seguimos trabajando con una hoja de ruta clara, firme y definida en la que no vamos a cejar en el empeño hasta que consigamos la mejora de nuestras conexiones ferroviarias y la llegada de la alta velocidad a través de la línea Faro-Huelva-Sevilla".

La alcaldesa de la capital ha adelantado que "iremos donde tengamos que ir. Nos reuniremos con quien sea necesario. Seguimos esperando la respuesta del presidente Pedro Sánchez a la petición de una reunión para tratar de la falta de infraestructuras que tiene Huelva y elevaremos al Parlamento Europeo nuestro rechazo al Plan Transeuropeo de Transportes que relega la alta velocidad hasta 2050. Todo por el interés de Huelva".

Además, Miranda ha añadido su defensa de la Línea Faro-Huelva-Sevilla se debe integrar en un Plan Nacional de Vertebración Territorial que identifique los territorios con mayores carencias en infraestructuras, como el caso de Huelva, para que se conviertan en una prioridad estatal.

"Los alcaldes de Sevilla, Faro y Huelva nos unimos hace unas semanas para alzar la voz ante la necesidad de unir nuestras ciudades por alta velocidad. Al manifiesto suscrito ya se han sumado la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la FAMP, los plenos de Huelva, Sevilla y Faro y hoy mismo lo ha hecho el Puerto de Huelva", señalaba la alcaldesa.

Miranda ha manifestado que "tenemos que trabajar en tres niveles diferentes. Exigimos de inmediato trenes dignos, con una mejora en el servicio para terminar con las averías o retrasos constantes. Tenemos que pedir ya el comienzo de las obras comprometidas para el desarrollo del Corredor Atlántico porque nos permitiría como Nodo Urbano una mejora sustancial del tráfico de pasajeros gracias a la doble vía. Y por supuesto no renunciamos ni renunciaremos nunca a la alta velocidad para Huelva a través de la línea Faro-Huelva-Sevilla a través de los planes europeos o su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado".