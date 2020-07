Miles de pensionistas onubenses recogen sus mascarillas gratis

Las farmacias aumentaron ayer el número de clientes. Una avalancha de pensionistas y mayores de 65 años acudieron a espacio de cercanía para recoger las mascarillas gratuitas que entrega la Junta de Andalucía como medida de prevención y de apoyo a estos colectivos más vulnerables de la población ante la pandemia de la Covid-19 y para combatir posibles nuevos brotes en la comunidad.

Los clientes no tuvieron más que entregar al farmacéutico la tarjeta sanitaria, donde estaba registrado el sobre de mascarillas. Concretamente son tres unidades, que vienen dentro de un envoltorio promocional de la Administración andaluza. Si bien es cierto, muchos onubenses no tenían conocimiento de la disponibilidad de las mascarillas gratuitas y al acudieron a la farmacia para su compra habitual de medicamentos recibieron el sobre.

De momento, estas mascarillas sin coste alguno no se recargarán en las tarjetas sanitarias de los mayores puesto que la Junta de Andalucía sólo prevé una única entrega, aunque no descartan más lotes “atendiendo a la evolución del virus y las circunstancias que se vayan produciendo”, según apuntaron fuentes de la Administración andaluza a este periódico.

Muchos son los onubenses a los que le parece poca cantidad estas tres mascarillas quirúrgicas y más “cuando dicen que sólo duran cuatro horas”, comentaban algunos mayores, al mismo tiempo que otros preguntaban al farmacéutico: “¿La semana que viene me dan más?”. “A algunos les da igual comprarlas pero otros no pueden”, aun así “ahora son tres días menos que nos las tenemos que comprar. Pero bueno, lo que nos den bien está”. “Mi marido no puede resistir las quirúrgicas porque se le llena la cara de ronchas”, explicó una mujer que llevaba dos sobres de mascarilla. De ahí que “él lleva una de tela y se lava y desinfecta”.

En total son 7,5 millones de mascarillas gratuitas a nivel andaluz, que como vienen en packs de tres da un resultado de 2,5 millones de sobres. Aunque eso sí, el reparto gratuito comenzó con la décima parte del total de sobres, según expuso a Huelva Información el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, Jorge Juan García Maestre. Entre la numerosa demanda que existió en la primera mañana de reparto y que sólo había disponibles una décima parte del total de mascarillas, hubo farmacias que se quedaron sin suministro, según explicó el presidente de los farmacéuticos onubenses. No de mascarillas en venta, sino de las gratuitas. Esto ocurrió, sobre todo, en la Costa onubense, donde en estos momentos del año hay más pensionistas que la media normal. “La primera mañana está siendo un poco caótica”, señaló García Maestre, por lo que quiso hacer un llamamiento, a través de estas líneas, para “dejar claro que nadie se va a quedar sin mascarillas. Los próximos días se irán recibiendo más y a medida que vayan llegando se irán dando”. En esta línea, el presidente del Colegio pidió –con vista a que no haya desabastecimiento– que los beneficiarios “acudan de forma habitual a la farmacia”, es decir, “cuando tengan que ir a por su medicación”, porque, recalcó, “nadie se va a quedar sin mascarillas”.

La alta demanda de estas mascarillas gratuitas comenzó incluso hace 2-3 semanas y que a partir de ayer “se corrió la voz” por lo que el reparto está siendo masivo, explicaron desde una farmacia onubense. Lo cierto es que la venta de las mascarillas quirúrgicas sigue al alza. Los farmacéuticos apuntaron a este periódico que las compras son habituales aunque “ya no son de una manera abusiva –como ocurrió en el confinamiento– porque saben que hay suministros” por lo que ahora “vienen y se llevan un par de ellas”.