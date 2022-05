La familia de Miguel Báez 'Litri': "Mi padre amaba Huelva y Huelva ha demostrado que lo quería"

“Mi padre amaba a Huelva y Huelva ha demostrado que lo quería. Gracias Huelva por el amor a mi padre”. La familia de Miguel Báez Espuny 'Litri' quiso agradecer las muestras de afecto de los onubenses. Cientos de personas anónimas compartieron el dolor de los seres queridos. Rocío Báez Spinola, visiblemente emocionada, reconoció que “me llevo el regalo de los millones de recuerdos que tenía todo el mundo de él, de lo generoso que era y cómo habría las puertas de su casa a todos. A venido toda Huelva, su gente de su barrio de San Sebastián, los que lo conocieron de siempre. He comprabado el cariño de la cantidad de gente que se ha acercado, las coronas, las flores. Es un privilegio estar en su Huelva, que comparta este último día con todos los onubenses”.

La respuesta de los onubenses es la consecuencia de todo lo que Miguel Báez Espuny hizo por su tierra. “Él quería tanto a Huelva que todo es recíproco. Hoy la ciudad nos lo ha demostrado. He oído a mi padre contar muchas historias de Huelva, pero hoy me llevo todas las que los onubenses me han contado de él. Me ha emocionado llevarme otra vida de mi padre”, señaló.

Dentro del dolor por la pérdida “reconforta”. Su padre era “un genio en todo, en cómo hablaba, en lo que se le ocurría, en cómo trataba a todo el mundo. Su obsesión eran Huelva, Punta Umbría y la comida. Todos los que vienen nos destacan lo buena persona que era y nos emociona saber que los onubenses vienen a despedirlo porque lo querían. Me ha llegado al alma”.

A pesar de la dureza de la jornada, “es muy bonito”. Tanto sus hermanos como su madre “saben cómo Huelva quería a mi padre y esperaban esta respuesta. Viví mucho tiempo en el extranjero y me ha sorprendido. Gracias al Ayuntamiento y a toda la gente de Huelva porque los llevaremos siempre en nuestros corazones.”

Otra de las personas cercanas que estuvo al lado de la familia fue el diestro Juan Antonio Ruiz Espartaco. “Se nos ha ido alguien muy especial. Es un día muy triste para la tauromaquia como grandísima figura de talla mundial, pero también como persona. No me cansaré de repetir que ha sido una de las mejores personas que he podido conocer en mi vida. El maestro Litri fue irrepetible”, destacó Espartaco.