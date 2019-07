Mesa de la Ría quiere que Fertiberia haga efectivo el aval de 65,9 millones de euros fijado por la Audiencia Nacional para garantizar la “descontaminación de la marismas del Tinto, contaminadas por las balsas de fosfoyesos”, manifestó Rafael Gavilán, portavoz del grupo municipal.

Desde Mesa de la Ría se considera “un chantaje a la Audiencia Nacional la amenaza por parte de Fertiberia del cierre de las empresas a nivel nacional si no se le acepta como aval la fábrica del Puertollano”.Gavilán apuntó que “una fábrica de 70 años de antigüedad, que Fertiberia argumenta que tiene pérdidas, no puede cubrir el aval”.

El portavoz de Mesa de la Ría recordó que hace dos años que se le obligó a depositar ese aval. Mesa de la Ría aboga porque se haga “con dinero en metálico o con un seguro de caución, pero Fertiberia no sólo se niega, sino que amenaza con el cierre de todas sus empresas si no se acepta la fábrica de Puertollano como aval”.

Recalcó que “la fábrica de Puertollano en ningún modo puede servir como aval para asegurar que ese desastre medioambiental se repare y restaure”. Según el portavoz de Mesa de la Ría, “Fertiberia está intentando evitar asumir su responsabilidad, que es la restauración de la marisma, y está negando el aval, que se le ha impuesto por parte de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo”.

Desde Fertiberia se indicó que el proceso está judicializado y que respetará lo que decida la Audiencia Nacional.

Gavilán comentó que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se está valorando el proyecto de descontaminación de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia, “que consiste en enterrar los fosfoyesos bajo una fina capa de tierra”, explicó el portavoz de Mesa de la Ría, que señaló que el Ministerio tiene que emitir una Declaración de Impacto Ambiental.

Subrayó que “ante la pretensión de Fertiberia de enterrar los residuos se ha manifestado en contra toda la sociedad onubense”, por lo que “esperamos que el Ministerio emita de manera negativa esa Declaración de Impacto Ambiental”, de forma que Fertiberia “debería presentar otro proyecto que sí suponga una restauración medioambiental”.

Aseguró que el actual proyecto “es inasumible e insostenible técnica, urbanística y económicamente”. Posteriormente, una vez se pronuncie el Ministerio a la Junta de Andalucía le correspondería la Autorización Ambiental Integrada, “pero queremos pensar que no será necesaria porque el proyecto debería ser denegado desde el propio Ministerio, pero si la declaración fuera favorable la Junta de Andalucía debería valorarlo también”.

Gavilán recalcó que el aval no cubre ni la décima parte de los costes de restauración, “es lo máximo que se ha conseguido en los tribunales de justicia, no es poco pero no es suficiente, vamos a tratar que la empresa lo deposite para que en el caso de que le diera por marcharse de Huelva al menos deje parte de los costes de reparación y de restauración del entorno tan degradado”.

Incidió en que “mucho nos tememos que se termine marchándose y deje los residuos, de ahí la importancia de conseguir que ese aval lo deposite de modo que pueda ser ejecutado inmediatamente, como un seguro o un depósito en metálico de 65,9 millones de euros. Creemos que está preparando el terreno para irse de Huelva”.