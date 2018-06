Mesa de la Ría compara la tramitación de la ZAL con la del gasoducto de Doñana

El concejal de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva, Rafael Gavilán, ha acusado al Puerto de Huelva de intentar "fasear" la puesta en funcionamiento de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en terrenos portuarios, en una actuación que comparó con "la que se ha llevado a cabo por parte de Gas Natural en el gasoducto de Doñana". Gavilán, ha puesto sobre la mesa la concesión a Huelva Logística Integral SL, un proyecto que ha calificado como un "fraude de ley" ya que a su juicio "no se puede despachar con una simple Calificación Ambiental, lo que requiere una Autorización Ambiental Unificada" al tratarse de la primera fase de la ZAL, "un proyecto de 50 hectáreas".

No obstante, la concesión a la empresa Huelva Área Logística Integral no tiene una superficie de 50 hectáreas, sino de 3,6 (36.120 metros cuadrados) según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 4, ya que dicha sociedad gestionará únicamente un área de servicios al transporte, es decir, un área de aparcamientos para camiones y una estación de suministro de combustible, no la ZAL en su totalidad.