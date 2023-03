El Mercadona de Almonte dona 1.200 euros mensuales en productos de la compra a la Fundación Orione

De las 20 tiendas que la compañía Mercadona tiene en la provincia de Huelva, 17 colaboran ya con entidades sociales donándoles los productos, tanto de alimentación, como de higiene o limpieza, que no se van a vender pero que están en perfectas condiciones para el consumo.

En el caso de la Fundación Luis Orione, con sede en Almonte y que ayuda, además de a diversas familias necesitadas del municipio, a personas que viven en asentamientos, se benefician de la causa solidaria de Mercadona acudiendo cada mañana a recoger numerosas cajas de alimentos.

"Dos personas de la Fundación venimos cada día a recoger los productos a la tienda. Las cargamos en nuestra furgoneta y luego pasamos a recepcionar los alimentos en cámaras frigoríficas, mientras organizamos el reparto, que intentamos hacer en el mismo día o al día siguiente", explican desde la Fundación.

Gracias a la aportación de Mercadona han ayudado desde enero a numerosas familias, muchas de ellas extranjeras, que están viviendo en Almonte, también en asentamientos. "Recibimos cajas de productos muy variados cada día y por eso podemos llegar a más gente. Estamos muy contentos", agradecen.

La cara más humana de los trabajadores de Mercadona

Ismael Barrios, responsable de la tienda de Mercadona en Almonte, cuenta cómo el equipo se ha preparado al completo para llevar a cabo este proyecto. De esta manera, ponen el alma cada día en seleccionar con esmero todo aquello que no se volverá a vender respetando la premisa máxima de que "una persona por estar necesitada no va a tener menor calidad en los productos. No se dona nada que haya pasado de su fecha de consumo preferente, ni nada que nosotros no nos comeríamos. Con todo, según la estrategia de Mercadona, nuestros productos frescos se retiran mucho antes de su fecha de caducidad para poder garantizar la calidad. Así se lo inculcamos a los trabajadores de tienda durante la formación y así lo hacemos todos a diario", explica.

Fruta, verdura, pan, pescado, carne o chocolate y productos sobrantes de campañas, como la de Pascua. Cada tienda de la provincia tiene su entidad. Eso sí, "hay tiendas que repiten entidad, pero no podemos tener dos entidades por tienda", apuntan.

A lo largo del 2022 se han repartido más de 5.300 carros de la compra en Huelva gracias a esta iniciativa. La compañía asegura que uno de los compromisos que Mercadona mantiene con la sociedad es "devolver parte de cuanto recibe de ella". Con este objetivo, el supermercado ha desarrollado el Plan de Responsabilidad Social, que atiende el componente social y ético a través de distintas líneas de actuación sostenibles que "refuerzan su apuesta por el crecimiento compartido".

Compromiso con el medio ambiente

Otra línea estratégica del Plan de Responsabilidad Social de Mercadona es la sostenibilidad. Para ello, el supermercado ha apuntado que cuenta con un sistema de gestión ambiental propio, basado en los principios de la economía circular y enfocado a la optimización logística, la eficiencia energética, la gestión de residuos, la producción sostenible y la reducción de plástico.

En ese sentido, Mercadona, junto con sus proveedores, ha destacado que trabaja en la Estrategia 6.25 para conseguir en 2025 el triple objetivo de reducir un 25 % de plástico, que todos los envases de este material sean reciclables y reciclar todo el residuo plástico.

Además, destaca su trabajo en el Proyecto de Distribución Urbana Sostenible y en la mejora de la calidad del aire mediante camiones y furgonetas propulsados por tecnologías más limpias y eficientes.

Igualmente, la compañía asegura que desde el año 2011 es socio del Pacto Mundial de Naciones Unidas para la defensa de los valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.