Médicos de doce centros de salud se unen para exigir mejoras en su labor

Médicos de doce centros de salud, a los que hay que sumar los facultativos de otros cuatro que no pudieron estar presentes en una reunión celebrada el pasado lunes, están dispuestos a decir basta a una situación que, según su punto de vista, no ha dejado de degradarse en los últimos años. Tanto es así que no se descarta que puedan iniciar algunas movilizaciones.

Estos facultativos, en número de 250, firmaron el pasado febrero un escrito titulado Solicitud de adecuación de las plantillas de profesionales de Atención Primaria de Huelva a los requerimientos actuales del sistema sanitario público. El respaldo de este documento logró nada menos que el apoyo del 80% de los médicos de familia que ejercen en la provincia. El escrito fue remitido tanto a la Delegación Territorial de Salud como al Distrito sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña sin que obtuvieran respuesta alguna.

Sigue la histórica reivindicación de un mínimo de 10 minutos para cada paciente

La reunión del lunes sirvió, entre otras cosas, para valorar si desde el SAS se habían tomado medidas de mejora, y la conclusión fue bastante pesimista. Según Antonio Ortega, un portavoz de esta plataforma de médicos, "la gente se encuentra muy desanimada pues son muchos años trabajando en un ambiente de insatisfacción". Ortega reconoció que "desde el SAS se quieren dar ciertos pasos de mejora pero es tal la precariedad de las plantillas que esas mejoras no se hacen efectivas". Sobre esto puso como ejemplo la dotación de ecógrafos en los centros de salud que raramente son empleados por la escasez de tiempo con el que cuentan los facultativos para realizar este tipo de pruebas.

Aunque Huelva dio el primer paso en las reivindicaciones de los médicos de familia, también han pasado cosas en otros lugares de Andalucía durante estos meses. El movimiento reivindicativo se ha extendido en otras provincias pero de manera especial en Málaga, que ha dado forma al colectivo Basta Ya. Todas su tabla reivindicativa ha sido asumida por los médicos onubenses así como por el Sindicato Médico y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Los facultativos malagueños han establecido ya un calendario de paros parciales que se desarrollarán el próximo mes. Huelva no descarta sumarse a éstos, si bien será una decisión que posiblemente se tome la próxima semana.

Junto a la previa reivindicación onubense de una dotación adecuada de personal facultativo en los centros de salud, se agregan otras más, con lo que se quiere hacer piña con Basta Ya.

De este modo, se aboga porque no solo haya plantillas suficientes sino también estables y una cobertura completa de las ausencias del personal, como son los casos de jubilaciones, vacaciones o baja laboral, entre otras causas.

Asimismo, las reivindicaciones asumidas por los médicos de Huelva hacen referencia a la garantía de recursos suficientes con lo que se recupera la histórica reivindicación de un tiempo mínimo de 10 minutos para cada paciente.

En cuanto a la garantía de reconocimiento a los profesionales, las peticiones de estos profesionales hacen referencia a la falta de equiparación que tienen respecto a colegas de otras autonomías donde se cobran complementos que aquí no se toman en consideración. La filosofía sería la de igual trabajo, igual salario.

La tabla reividicativa incluye una garantía de democratización y transparencia con la que los médicos de Atención Primaria quieren que se acabe con los contratos-programa a los que tachan de economicistas.

Finalmente, hacen referencia a la garantía a la salud laboral para profesionales y pacientes que aboga por una jornada laboral máxima de 12 horas diarias y mayor vigilancia en los centros de salud para evitar agresiones.