"Cs se ha convertido en un partido de derecha radical"

El cabeza de lista del PSOE por Huelva advierte de que las papeletas naranjas "servirán para apoyar al PP". Defiende el compromiso del Gobierno andaluz con la provincia y, por ello, aspira a repetir el resultado de 2015

-¿Cree que amarrarán al sexto diputado en Huelva?

-De las encuestas hay que quedarse con la tendencia. Su periódico hace tres años y medio nos daba cuatro o cinco diputados y acabamos sacando seis. En esta ocasión nos da cinco y nosotros trabajamos para repetir resultados y contribuir, con una mayoría importante, al buen resultado del PSOE y además marcando distancia con el resto de las fuerzas.

-Ese sondeo de Metroscopia apunta a una merma mínima de su partido de dos puntos y a una mayor ventaja respecto al segundo, Adelante Andalucía. ¿A qué lo achacan?

-Somos el territorio de Andalucía donde mayor respaldo tiene el PSOE y uno de los territorios donde mayor distancia se marca con la segunda fuerza. Eso es fruto del trabajo del partido en la provincia, del liderazgo de su secretario general, de la tarea de los parlamentarios y del compromiso del Gobierno andaluz con la provincia: ha estado siempre actuando en beneficio de los onubenses y ellos así lo sienten.

-¿Qué le dice a quienes piensan que estar 40 años al frente de una comunidad es insano?

-Quienes dicen eso es que entienden que no es bueno para ellos llevar 40 años en la oposición. En Andalucía gobierna el partido que los andaluces eligen cada cuatro años. Y haber gobernado no da ningún mecanismo para volver a hacerlo. Eso son argumentos de perdedores. Cada cuatro años las urnas están vacías, todos los partidos empezamos de cero y unos llegamos a la meta y otros nunca lo han hecho y, por donde van ahora, no creo que lo hagan. Lo que pasa es que la gente ha confiado en el PSOE y nos llena de orgullo. Esto debe llevar, como mínimo, a una reflexión a quienes llevan ese mismo tiempo sin conectar con la mayoría de Andalucía, con las aspiraciones, la manera de sentir, las ambiciones y el diseño de futuro que quieren los andaluces.

-Dice usted que votar a Cs es votar a la derecha. ¿Cómo explica que un 7% de su electorado diga que votará la formación naranja?

-Hasta hace muy pocos días aún había una valoración por parte del electorado de la actitud positiva que para la gobernabilidad ha tenido Cs en Andalucía. Pero a medida que pasan los días en la campaña vemos que esa situación no era verdaderamente la esencia de Cs en Andalucía. Porque se ha desvelado un plan oculto, que es el que tienen previsto las derechas en Andalucía, de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, votar a Cs ya no significa votar a ese partido liberal que podía gobernar a izquierda o derecha, y que podía contribuir a la estabilidad de los gobiernos. Claramente se ve desde la moción de censura a Rajoy que Cs se ha convertido en un partido de derecha radical. Por lo tanto, votar a Cs es votar a la derecha y hacer que tu voto vaya a apoyar al PP. Por eso advierto a la gente progresista y liberal de que no lleve su voto a un partido que al final lo va a poner al servicio de la derecha más conservadora en España, que es la del PP.

-Se da por hecho que el PSOE ganará pero sin mayoría para gobernar ¿Un pacto con Adelante Andalucía es bueno para Huelva?

-Las fuerzas políticas de la oposición le faltan al respeto a los electores anticipando posiciones que no son reales porque no se ha producido el voto. Del único pacto que se puede hablar en estos momentos es del pacto de bloqueo entre PP, Cs y Podemos para evitar que haya un gobierno a partir del día 2. Los partidos deberían aprovechar estos días para lanzar en qué medida van a contribuir a la estabilidad y la gobernabilidad en Andalucía. No lo hacen. Se repetiría el esquema que vivimos en 2015 durante tres meses. Perdimos tiempo, energía, capacidad de recuperación económica y nos tememos que vamos a esa misma línea. Espero que los andaluces en las urnas valoren el daño que esto puede tener para Andalucía y apuesten por el único partido que puede conformar un Gobierno fuerte para nuestra tierra.

-El PSOE promete cosas pero ha tenido mucho tiempo para hacerlas. ¿Por qué ahora sí van a dar respuesta a las demandas, muchas de ellas históricas, que necesita la provincia?

-Por varias razones. Primero, porque hay una alineación entre el Gobierno de Huelva, Andalucía y España. Cuando el PSOE gobierna en España se nota siempre en Huelva. La llegada de Rajoy al Gobierno paró todos los avances en infraestructuras que avanzaron con Zapatero, salvo la ejecución de la estación, que se aprobó con él. La crisis económica ha sido muy dura y muy cruel y el PP decidió que el coste de la misma se pagaba con los servicios públicos. Ahora eso ha cambiado. Cada punto de recuperación económica, y son muchos (Andalucía ha recuperado 12 puntos de riqueza con Susana Díaz) se destina a políticas de empleo y de blindaje del Estado del Bienestar. Hemos reducido el desempleo, aumentado el empleo y tenemos un presupuesto histórico en sanidad. Vamos a trabajar por la sanidad y la educación públicas. Como ejemplos, el centro de salud de Isla Chica que se construye. O el Materno infantil.

-¿Han echado en falta la presencia de Sánchez o todo lo contrario?

-El presidente del Gobierno tiene una agenda institucional enorme aunque le ha permitido estar en la campaña. Nosotros no hemos contado con el secretario general pero sí con la vicesecretaria general, con Adriana Lastra, y eso nos reconforta y nos ayuda porque demuestra el respaldo y el compromiso de la dirección federal. De todas maneras, todo el mundo ha sentido el apoyo, respaldo y cariño que los socialistas de toda España, empezando por el presidente del Gobierno, han dispensado a lo largo de la campaña a Andalucía.

-¿El PSOE defenderá ante él los intereses de Andalucía por encima de las siglas?

-Hemos aprovechado desde el primer minuto. Cruz y Caraballo han estado en el Ministerio de Fomento, ha habido dos reuniones para recuperar el tiempo perdido. Han pasado cinco meses desde el cambio de Gobierno y el panorama ha cambiado: el diálogo con el ministerio es total y por fin hay una conexión institucional entre la provincia y el Gobierno tras siete años en el mayor de los desprecios y el abandono. Todo lo que estaba avanzado al entrar Rajoy se paró. Estaban licitados los proyectos de la Alta Velocidad, la presa de Alcolea también, el Canal de Trigueros estaba aprobado, la N-435 tenía los estudios informativos y estaban aprobados los proyectos de la Variante de Beas Trigueros. Todas las infraestructuras estratégicas dependientes del Estado han estado paradas siete años. Vamos a reclamarle al Gobierno que cumpla con Huelva. Emplearemos la misma claridad y reivindicación con el Gobierno cuando lo era del PP que ahora que es del PSOE. Lo primero para nosotros es Huelva y defenderemos» lo que le corresponde esté quien esté.