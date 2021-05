María Villadeamigo: “Los números tienen alma; detrás de los presupuestos está la vida de Huelva”

Mañana se someterá a la aprobación del Pleno el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Huelva para este 2021, marcado de lleno por la pandemia y la crisis económica derivada. Aún así, pese al lastre también de la deuda, la propuesta del Gobierno de Gabriel Cruz contempla las cuentas más elevadas de los últimos trece años, en las que destaca una inversión de 22,7 millones y la movilización de 5 millones para ayudas directas a los principales afectados por la recesión.

La responsable de su elaboración, María Villadeamigo, sale de la sombra para hablar muy claro de la economía municipal.

–Los presupuestos se van a aprobar un 10 de mayo. ¿Llegan tarde, en plena pandemia que estamos?

–El motivo de llegar ahora es que hemos buscado el equilibrio necesario para conjugar el momento covid con el desarrollo de la ciudad. Pero de enero a mayo no hemos parado la maquinaria en ningún sentido. La economía del Ayuntamiento fluye y funciona de igual manera. Simplemente se ha presentado ahora el proyecto de presupuestos pero la hoja de ruta no se ha parado.

–Lo consideran algo normal.

–De hecho la ley nos lo permite cuando te dice que si no se aprueban a 31 de diciembre, los presupuestos se prorrogan automáticamente, lo que impide que se paralice nada. Damos coberturas nuevas pero lo que estaba sigue, como las obras previstas del entorno de la León Ortega, el cuartel de Santa Fe, la Plaza de los Dolores. No van en el nuevo presupuesto pero estaban en el prorrogado y se han seguido haciendo. No paramos.

–¿Ha sido más complicado cuadrar estas cuentas o reaccionar y reformular las del año pasado?

–Son momentos distintos. El año pasado nos cogió por sorpresa la situación en marzo y tuvimos que reorganizar de nuevo el presupuesto y adaptarlo a las nuevas circunstancias. Pero es que el alcalde y este equipo teníamos muy claro, el año pasado y éste, que la covid no iba a paralizar la ciudad ni el funcionamiento del Ayuntamiento. Teníamos que dar respuesta a todo y quizá ese es el motivo de que ahora lo llevemos en mayo. Nuestro objetivo son las personas y en este momento covid teníamos que hacer un presupuesto potente, que supusiera un escudo social y económico de verdad, aunque sin renunciar al desarrollo que esta ciudad necesita, que es nuestro compromiso de gobierno. Esta ciudad estaba por dibujar y en los presupuestos tocamos una parte muy técnica, que son los números. Pero los números son personas, y tienen alma. Y tienen vida. Detrás de los presupuestos está la vida de Huelva. Por eso es muy importante equilibrar los números con la realidad. Creo que tocamos todos los palos desde la ambición y desde un compromiso de presente y de futuro.

–¿Cómo ha condicionado la covid las cuentas municipales?

–No hemos renunciado a nada o a casi nada. Estamos muy orgullosos de este presupuesto. Podríamos hacer más cosas, por supuesto, que por nuestro compromiso de legislatura se van a hacer, sin duda. Damos unas cuentas positivas, con un remanente de tesorería que nos va a permitir hacer cosas que estamos planificando pero que todavía no se han volcado económicamente. Tres millones y medio que van a estar también a disposición de la ciudad.

–¿Ese dinero no podría haberse gastado el año pasado?

–El año covid ha supuesto una parálisis general en todo el funcionamiento normal del Ayuntamiento. Teníamos planificadas una serie de obras pero hasta los procesos de licitación se han visto mermados por la situación. Aquí y en los ayuntamientos de todo el país. La parálisis ha afectado al funcionamiento de los servicios, no cara al ciudadano pero sí de puertas para adentro. Los tiempos que nos marcamos fueron más lentos. Efectivamente no se han ejecutado algunas cosas pero otras nuevas sí. Y tenemos un remanente positivo que nos va a permitir hacer cosas y cumplir la Ley de Estabilidad.

–Hay cinco millones de ayudas y un Plan de Empleo en aumento, susceptibles de mejorarse.

–Los presupuestos son previsiones y a lo largo del tiempo son movibles. Si hay que dar más ayudas, se hará. Si en vez de 600 empresas se pueden beneficiar 800, cómo no vamos a estar. Es nuestra prioridad. Lo tenemos clarísimo.

–La oposición viene reclamando desde el año pasado más dinero.

–La demagogia la aparto absolutamente. Para mí no tiene valor ninguno. Hay que ir siempre con la verdad por delante. Que siempre es mejorable todo, es indudable, pero cuando nos piden más ayudas siempre pregunto cómo vamos a sostener todo y hacerlo a la vez en tiempo y forma, contentando a todos, sin que nadie se vea perjudicado. ¿Más ayudas? Hemos aumentado hasta cinco millones y también en materia social hemos incrementado las partidas. Hemos mejorado todos los sectores que están en estos presupuestos. Los servicios públicos, la limpieza viaria, la de los colegios, Emtusa, vamos a reformar La Merced con 3 millones... Incluso en el Ayuntamiento hacia adentro, el personal, la organización interna.

–¿Cuál es el secreto para crecer en presupuesto, invertir 22,7 millones y al mismo tiempo contener la presión fiscal?

–Gestión. Y coger el toro por los cuernos y resolver. Cuando se puede hacer, se hace y cuando no, no, pero no se pueden quedar las cosas en el camino. Cuando llegamos teníamos muy claro que no íbamos a subir los impuestos. ¿Cómo podía hacerse? Insisto, con gestión. Los ingresos podían gestionarse de manera adecuada y eficiente, pero es que, además, podíamos ahorrar muchísimo en gastos. Teníamos una espada de Damocles con el préstamo de una entidad en el que nos hemos ahorrado 18 millones de euros. Eso es gestión. Y el ahorro en gastos en muchas materias; sin reducir en los servicios públicos, como se hizo en el plan de ajuste, sino sentándonos y viendo hacia dónde debemos dirigir la política de gastos. Optimización absoluta y aprovechar los recursos que tenemos. Y haciendo que los funcionarios del Ayuntamiento trabajen con un horizonte, sabiendo qué hay detrás de cada papel, haciéndoles partícipes del proyecto y que lo quieran impulsar.

–¿La refinanciación de la deuda ha sido la piedra angular?

–En el pasado mandato fue la clave fundamental para poder estar hoy donde estamos. Creo que he llamado a todas las puertas, a todas las entidades financieras, he estado en Madrid en el Ministerio y me he sentado porque sabíamos que podíamos encontrarnos esto pero tardamos en conocer la realidad. No podíamos llegar y cruzarnos de brazos. Era posible y se está demostrando que lo es. Nos queda mucho por hacer pero poco a poco hemos preparado los mimbres para poder generar riqueza, empleo, transformación y ambición. Y, sobre todo, que Huelva sepa que el Ayuntamiento es una solución a sus problemas, no un problema.

–Dicen que la deuda se ha reducido en 102,7 millones.

–Eso es sólo deuda financiera, lo que debemos a los bancos. Pero nos encontramos más de 7 millones en subvenciones a distintas entidades que no se habían abordado, y sentencias que no se habían pagado, y convenios que se habían firmado sin consignación, como los 2,8 millones de la antigua cárcel. Y nos seguimos encontrando eso todavía. Pero no nos para. Nuestro objetivo, por supuesto, es cumplir la ley y que la deuda financiera llegue al mínimo. Que podamos pagar los préstamos a los bancos en tiempo y forma, y por supuesto, dejar el endeudamiento en el 110%, que es una cifra clave para el futuro de esta ciudad.

–¿En cuánto está ya la deuda?

–Ahora mismo debemos a los bancos 157 millones, después de reducirla notablemente. Y no sólo es la amortización, también los intereses que nos hemos ahorrado, y muchos de demora por los impagos.

–¿Y el nivel de endeudamiento?

–A 31 de marzo está al 116,57%, y queremos llegar al 110%. Pero esa es una foto variable. Ese porcentaje se calcula con lo que nos queda pendiente de amortizar respecto a los ingresos del momento. Si los ingresos bajan, el porcentaje es mayor. Por eso ahora hacia adentro no somos exigentes, porque si los ingresos bajan por la covid, ante eso no podemos luchar. No es un problema de gestión, excede de nosotros. Y como las personas están como están, no sólo bajan los ingresos: hemos suspendido la tasa de veladores, que extenderemos hasta diciembre, y hemos eliminado la tasa de licencia de apertura para cualquier empresa o persona que quiera montar un negocio.

–La inversión en obra pública también aporta a la reactivación.

–Es que es un conjunto. No podemos hablar sólo de ayudas directas, la reactivación económica va por otro lado. Movilizar 22,7 millones en inversión es licitación, redacción de proyecto, arquitecto, aparejador, constructor, empleo... Todo es vida, es economía, riqueza, generación de empleo.

–La construcción también debe generar ahora más ingresos.

–Van llegando más solicitudes de licencias de obras pero es que hasta en eso hemos reducido el nivel de ingresos porque hacemos bonificaciones por crear empleo. Nuestro objetivo no es recaudar más, sino de manera más justa, y si alguien va a construir viviendas y además va a generar empleo, va a pagar menos por eso mismo, porque le tenemos que dar las gracias por invertir en Huelva. Queremos que vengan, que inviertan, y hacerles el camino mucho más fácil.

–Tienen en marcha un ambicioso proyecto de ciudad. ¿Tendrán capacidad para desarrollarlo?

–Nosotros gobernamos para hoy, para ayer y para mañana. Efectivamente hay capacidad y buscaremos las fórmulas que sean para llegar a donde no hemos llegado todavía. Primero está el ingenio de buscar los fondos, y que seamos creíbles cuando optamos a ellos, pero también hay que darle cobertura a esos fondos, que debemos adelantar al cien por cien, como hemos hecho con la Edusi sin tocar impuestos. Tendremos que seguir dibujando el mapa de Huelva desde la ambición y el progreso.

–Necesitarán tiempo.

–Creo que un alcalde necesitaría una vida. Hay tanto por hacer... El tiempo nos come y nunca será suficiente porque en veinte años habrá cosas nuevas y nuevas necesidades. Pero nuestro proyecto de ciudad, la transformación urbana, es vital para generar empleo, riqueza. Aunque la transformación social quizá era más importante porque la ciudad estaba rota, perdida, y los ciudadanos no creían en Huelva, habían perdido la fe. Hoy nos sentimos todos muy orgullosos de lo que tenemos.

–Una patata caliente es el estado de las cuentas del Recreativo.

–Es un reto. Un reto y una obligación, desde la responsabilidad máxima del alcalde y de este equipo de gobierno. Nos hemos encontrado una sociedad devastada desde el punto de vista económico. Una sociedad que no ha pagado nunca nada. Y nada es nada. He estado en Hacienda, con la directora general, y nos dijo que esta sociedad no podía estar así. Pero desde la responsabilidad, de saber qué es el Recre para la ciudad, iniciamos un proceso de expropiación porque entendíamos que era lo mejor para el Recreativo y para Huelva. Nuestro objetivo es ordenarlo, y lo estamos haciendo, pero no lastra la actividad económica del Ayuntamiento, ni mucho menos. Esto no es a cambio de ninguna otra cosa. ¿Hemos renunciado por ello a algo? A nada.

–¿Pero cuánto más habrá que poner en el club?

–Ahora mismo esa cifra la desconocemos. Entendemos que irá a menos, lógicamente. Nosotros estamos pagando deuda fija. Cuando tienes un convenio con Hacienda por el que debes pagar en marzo y en septiembre, es un coste fijo que, quieras o no, tienes que pagar. El objetivo es reordenarlo, reorganizarlo desde la responsabilidad para dejarlo en orden y el Recre tenga su mejor futuro.

–¿Podrá el Ayuntamiento seguir atendiendo esas necesidades?

–El Ayuntamiento va a estar para todas las necesidades que tenga Huelva. Y si el Recre forma parte de Huelva, como entendemos, y está como está, nuestra obligación es estar ahí, desde la máxima responsabilidad y redistribución y optimización de los recursos, como una empresa más del Ayuntamiento. No se entendería de otra manera.