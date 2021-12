María Eugenia Limón: “Necesitamos un gran pacto por las infraestructuras, gobierne quien gobierne”

Lleva un año en el cargo, aunque asegura que ha pasado más tiempo en la carretera que en el despacho. María Eugenia Limón cumple doce meses al frente del ayuntamiento de los ayuntamientos, una Diputación que estira para llegar a cada rincón del territorio. Los proyectos se agolpan con varios ejes claros: reto demográfico, innovación y memoria histórica.

–Presidenta de la Diputación y secretaria general del PSOE con 39 años. Nunca una mujer y tan joven tuvo tanto poder en Huelva.

–He roto un techo de cristal de los grandes, pero no solo por mi misma, sino por el trabajo de tantas compañeras que durante años han avanzado por todas. Desde nuestra primera alcaldesa, Gabriela de la Fuente, o compañeras como Cinta Castilla, Paqui Martín y tantas mujeres valientes y luchadoras hasta ahora hemos recorrido un largo camino, para que ahora las mujeres que hemos nacido en democracia podamos ocupar cargos de responsabilidad.

–¿Para qué sirve el poder?

–Para crear bienestar en las personas. Es la mejor herramienta que conozco para darle calidad de vida a nuestros vecinos. En mi ayuntamiento como alcaldesa para dar los medios a los bartolinos para que estén a gusto en su pueblo y quieran vivir en él y en la Diputación para avanzar hacia los buenos tiempos. Todos los presidentes anteriores hicieron un gran trabajo, pero debemos estar con los nuevos tiempos. El Covid-19 nos hizo reflexionar sobre muchas cosas y las nuevas tecnologías e innovación deben estar muy presentes. Como dirigente joven puedo ofrecer ese cambio que necesitan nuestras administraciones. Le puedo dar ese plus. No pueden ir las administraciones por un lado y la sociedad por otro. Con la mirada puesta en la escucha activa.

–¿En un año le ha dado tiempo a hacer mucho?

–No todo lo que quisiera. El Covid-19 sigue entre nosotros y nos obliga a convivir entre lo urgente y lo importante. Aun así hemos puesto en marcha muchos proyectos a los que nos comprometimos como el Comisionado para la Memoria Histórica y Democrática con Baltasar Garzón como presidente. Ahora estamos terminando la formación en centros educativos, publicaciones, subvenciones para abrir fosas pendientes y dar respuestas necesarias. Del reto demográfico no se había hablado nunca tanto hasta que la Diputación cogió esta bandera. Las oficinas comarcales han empoderado a nuestros alcaldes. A eso sumamos nuestra apuesta por modelos energéticos sostenibles. Hay un plan de playas en marcha porque el turismo significa un 10% de nuestro PIB; el plan funciona para empresas, para ayuntamientos, anticipos reembolsables… Hay muchas actuaciones dirigidas a los tres pilares de mi gestión: personas, ayuntamientos e innovación. Pronto tendremos una prueba ciclista profesional con La leyenda de Tartessos, el plan HEBE de prácticas en empresas y formación remunerada… Hay mucho trabajo hecho.

–Lleva todo un año dando vueltas por la provincia, ¿qué se ha encontrado?

–Mucha complicidad. Soy la alcaldesa de un pueblo de 3.900 habitantes y lo mismo que necesito yo lo quieren en la Sierra y la Cuenca Minera. Los ayuntamientos necesitamos mejor financiación para responder a las competencias que se nos presentan sin correspondernos porque somos la administración cercana. Si un vecino llama a tu puerta necesita una respuesta sea o no tu competencia porque eres su alcalde.

–¿Huelva adentro (porque Huelva vaciada es un término que rechaza) es su reto más complejo?

–Huelva vaciada me suena despectivo y creo que debemos plantearnos el reto demográfico como una oportunidad, como algo positivo, un proyecto transversal a través del cual dar respuesta a muchas necesidades de nuestros pueblos. Los debemos vender como un espacio ideal donde vivir, para que los jóvenes quieran vivir y los empresarios invertir. Hemos puesto el reto en la agenda política, porque muchos alcaldes sabían que perdían población pero no eran capaces de dar una respuesta en solitario.

–¿El primer reto era acabar con la resignación de esos pueblos?

–Totalmente. Debemos verlo como un revulsivo porque estamos en el momento y el lugar idóneos. Los alcaldes han visto las oportunidades que se abren con el reto demográfico. Hemos identificado que existe una amenaza que vamos a convertir en oportunidad. Hemos creado oficinas comarcales con profesionales que van a desarrollar proyectos con los que acudir a los fondos Next Generation y otras ayudas. Planes de vivienda, las becas HEBE, extender la fibra y monitorizar las zonas de sombra donde no haya cobertura… Equilibrio territorial para que todos los onubenses se sientan orgullosos de vivir en sus pueblos.

–Un año recorriendo pueblos de la provincia le daría para pensar por qué tardaba tanto en llegar de uno a otro.

–Por un lado lo piensas y por otro lado la concepción del tiempo es subjetiva, porque nosotros consideramos una eternidad distancias que en cualquier otra provincia hacen a diario. Esto no quita que debemos exigir, y así lo hacemos, el desdoble de la 435, las mejores garantías para la conexión con Portugal, una línea férrea con Sevilla en condiciones o la Huelva-Zafra. Entré en la secretaría general del PSOE el 21 de noviembre y lo primero que hice fue llamar a mis responsables federales y regionales para exigir que Huelva estuviese en la agenda. Sé que los presupuestos de la recuperación debían ser los presupuestos sociales, con subida del SMI, ingreso mínimo vital, ayudas a los jóvenes y todos esos ciudadanos a los que la pandemia han golpeado. Por eso, cuando haces un gesto maquiavélico hacia esos presupuestos para romperlos debes asumir que atacas una cobertura social fundamental en estos momentos. Y si me preguntan por las infraestructuras, claro que hay una debilidad en estos presupuestos pero no porque no estén este año sino porque arrastramos una carencia de décadas.

–¿Y cómo se le da respuesta a esa carencia?

–Con unidad. En los últimos 20 años no hemos tenido un gran pacto por las infraestructuras en esta provincia de todos los partidos políticos que garantice una agenda común gobierne quien gobierne. Debemos conseguir ese gran pacto. Recientemente inauguramos el Ceus, que es un ejemplo de proyecto que han estado más de 10 años de tramitaciones. Se están dando pasos importantes. Seremos un referente de la industria aeroespacial si somos capaces de hacer un frente común para la formación con las universidades, las empresas y las instituciones que nos permita aprovechar las oportunidades que va a presentar el Ceus, que toda la industria auxiliar que va a generar tenga acento onubense. Las obras del desdoble del túnel de San Silvestre comenzarán a finales del año que viene porque así se ha comprometido Hugo Morán. Necesitamos ese gran pacto por las infraestructuras de todos los partidos. Como secretaria general del PSOE de Huelva haré que se escuche a Huelva en Madrid y en Sevilla.

–¿Habla de un plan a largo plazo?

–Hemos mirado demasiado en el corto y nos ha faltado amplitud de miras. El déficit de infraestructuras de Huelva no es responsabilidad de un partido u otro porque todos han gobernado. Es un problema crónico que no se resuelve con unos presupuestos, no podemos engañar a la gente. Hoy toca responder a las personas en una crisis gravísima. En los próximos presupuestos tendremos que pelear para ir cubriendo las necesidades y marcar una agenda de infraestructuras. Hace falta inversión en innovación. El Ceus nos marca el camino para lograr generar empleo de calidad.

–Entiendo que habla de reindustrializar la provincia.

–Huelva es una provincia pro industria. Debemos trabajar en ese sentido, apostando por una industria sostenible con ejemplos como los de Cepsa o Atlantic Copper que son compañías de primer nivel que conviven con sus entornos naturales o García Carrión que es líder en su sector instalada en el Andévalo y un modelo de economía circular.

–La Diputación ha acuñado la expresión ‘en Huelva todos los pueblos son capital’. ¿Se quedará en un eslogan con gancho?

–Vamos a hacer que sea una realidad. Ese pueblo a pueblo del que hablamos antes me ha hecho comprobar que las necesidades de todos los ayuntamientos son las mismas, pero también las particularidades de cada uno de ellos. Tenemos un potencial enorme con un relevo generacional en los alcaldes que tienen ideas, ganas, energía y capacidad para transformar la provincia. Dentro de muy pocos años encontraremos muy pocas diferencias entre unos pueblos y otros o con la capital. Vamos a conocer una explosión de la Huelva adentro.

–De los proyectos que menciona, ¿cuál es el que más orgullo le genera?

–El reto demográfico porque es un eje transversal gracias al cual se nos abre un sinfín de posibilidades y por otro el Comisionado de Memoria Histórica y Democracia. Hay una parte de nuestra historia que no nos han contado. Esos abuelos que todavía buscan los restos de sus seres queridos a los que darles un descanso digno. No tenemos una capacidad para trabajar directamente en las fosas, pero sí para concienciar y dar a conocer nuestra historia a las nuevas generaciones. Cada vez que alguien niega esta memoria damos pasos atrás. No podemos olvidar sin reparar el daño sufrido por las víctimas.

–¿En estos doce meses qué le ha frustrado más, qué se le ha atascado?

–Los plazos de los procesos. No puede ser que aprobemos un presupuesto en marzo que todavía estemos entregando las ayudas. Hay que agilizar la administración. Soy muy activa y me frustra que sea todo tan lento. No hagamos perder el tiempo a la gente. Algo falla cuando un proyecto está más tiempo en tramitación que en ejecución. Tenemos todas las herramientas tecnológicas para evitarlo. Hemos puesto en marcha nuestro Ilab que es nuestro laboratorio de ideas con ese objetivo, una aceleradora de empresas, un sistema de mentorización y responder a las necesidades. El Ceus va a venir muy bien en ese sentido. Vamos a darle un peso importante a nuestra industria forestal.

–¿Huelva necesita un buen comercial que la venda?

–Necesita gente que crea en ella con orgullo y políticos comprometidos que la defiendan en todas las administraciones en la que estamos. A Huelva la vamos a poner en el mapa.

–Le quedan dos años por delante. ¿Cuál son sus próximos retos?

–La innovación de la administración es el siguiente paso. Hemos puesto ya las herramientas para luchar por el reto demográfico y ahora vamos a centrarnos en la innovación. Vamos a sentar las bases del futuro junto a nuestras empresas para generar empleo de calidad. Con la Universidad hemos puesto en marcha un proyecto de Big Data para analizar todas las partidas del presupuesto y ver cómo estamos presentes en cada objetivo de desarrollo sostenible así como el papel que debemos jugar en la descentralización del estado, con nuestra apuesta por la oficina de cooperación internacional. Debemos convertir el lazo sentimental Iberoamérica en un en lazo práctico de inversión y oportunidades.