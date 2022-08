Manuel Andrés González: "Tenemos cerrado alrededor del 70% de los candidatos para las municipales"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que,a menos de un año vista de las elecciones municipales, ya tienen "alrededor del 70% e los candidatos cerrados" en la provincia y que ahora tienen "más cerca que nunca conseguir la Diputación tras los resultados de las autonómicas".

En una entrevista a Europa Press, el líder de los populares onubenses ha explicado que la Diputación será "uno de los objetivos" de cara a la próximas elecciones municipales, aunque "ya se venía trabajando, tras los resultados de las elecciones andaluzas, vamos a seguir con la misma intensidad, pero con mayor ilusión". "El objetivo de la Diputación lo tenemos más cerca porque con estas elecciones hemos detectado que en Huelva se está produciendo un cambio sociológico. El PSOE, que ha estado gobernando en todas las administraciones, siempre venían con un mantra: que si llegaba el PP, desaparecerían los servicios públicos. Pero los onubenses se han dado cuenta, gracias a Juanma Moreno, de que no solo es mentira, sino todo lo contrario, que con un gobierno del PP se invierte más en políticas públicas, más en sanidad, educación e inversiones", ha remarcado.

Por ello, González ha subrayado que "no solo el PP andaluz, sino de toda España, está en deuda con Juanma Moreno", porque "el foco socialista histórico estaba en la comunidad andaluza" y "durante cerca de cuatro décadas no se había conocido otra forma de hacer política". La ciudadanía "ha visto la forma de gobernar del presidente, le ha gustado y se ha quedado con ella, así lo han demostrado los votos", ha abundado.

"Gracias a las políticas de Juanma Moreno, la ciudadanía se ha dado cuenta que la libertad está por encima de todo y que nadie puede condicionar su voto, debido a su forma de gestionar y talante", ha incidido. Por otro lado, el líder de los populares onubenses ha subrayado que Moreno, "lejos de habérsele subido a la cabeza, está tanto o incluso más humilde que antes, muy consecuente de cómo gestionar esa mayoría absoluta", toda vez que ha asegurado que a los dirigentes provinciales "nos ha pedido mucho diálogo, consenso y mucha mano tendida".

En cuanto a las elecciones municipales, el presidente del PP de Huelva ha confirmado que ya tienen cerrado "alrededor del 70% de los pueblos", ya que llevan "un buen tiempo buscando candidatos", al tiempo que ha señalado sentirse "muy orgulloso por encontrar a los mejores". "Hombres y mujeres que dan un paso al frente por intentar buscar la mejor forma de vida en sus pueblos. Ahora, a diferencia de otras etapas, estamos encontrando muchas más puertas abiertas, sobre todo en comarcas que eran más complicadas como la sierra y El Andévalo", ha subrayado.

En cuanto a la candidatura de la capital, González ha explicado que "aún no está cerrada. No me compete a mí ni a la dirección regional, sino a la dirección nacional", ya que, en capitales de provincia, "ellos son los que marcan los tiempos y deciden cuándo se anunciará el candidato", toda vez que ha reseñado que "evidentemente, la dirección provincial y regional hacen una propuesta y espero que sea aceptada por el comité nacional".