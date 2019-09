Es una parada obligatoria para muchos onubenses. Y necesaria. Ya van tres veces este año que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organiza una macrocolecta. Una cita que se ha convertido en una tradición que no cesa de sumar ediciones con el objetivo de llevar en alto la bandera de la solidaridad. Garantizar las reservas necesarias y asegurar el abastecimiento de los hospitales es la voz de llamada del Servicio Andaluz de Salud para que pueden desarrollarse los actos médicos y quirúrgicos que precisan de componentes sanguíneos con total normalidad. En total, según informó la Junta, las peticiones diarias de sangre alcanzan las 80.

Como suele ser habitual, la macrocolecta permanece con las puertas de par en par durante dos jornadas seguidas. Comenzó en la tarde de ayer y continuará hoy desde las 17:00 hasta las 22:00. Todavía resta una edición de esta llamada a la solidaridad en 2019, que todo hace indicar, que servirá para cubrir las reservas de cara a la próxima Navidad, como ya ocurriera el pasado año en la mensualidad de diciembre.Así, decenas de onubenses se dieron cita ayer en la Casa Colón –espacio más que consolidado como punto de encuentro– para colaborar en favor de los demás. Para cubrir la demanda de donaciones, el operativo sanitario estuvo formado por 12 puestos para la donación simultánea, y que proseguirá del mismo modo en la tarde de hoy. Además, un total de 17 profesionales, entre médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, administrativos, celadores-conductores y técnico de promoción, fueron los encargados de atender la solidaridad de los onubenses. Y en una ocasión más, dispuestos a ayudar en todo lo necesario, estuvieron presentes voluntarios de Cruz Roja y de la Asociación-Hermandad Provincial de Donante de Sangre, Tejidos y Órganos de Huelva.

Nunca es tarde para cruzar la puerta de la Casa Colón cuando el Centro de Transfusión, Tejidos y Células necesita la ayuda de la ciudadanía. La estimación es que se contabilicen unas 300 donaciones entre la tarde de ayer y la de hoy, siempre mirando de reojo a lo conseguido el pasado mes de junio, cuando para garantizar las reservas de la temporada estival se lograron un total de 368 donaciones de sangre y 22 de plasma.

Todos aquellos que tengan entre 18 y 65 años y que superen los 50 kilos, entre otras cuestiones, como no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, están llamados a acudir a la Casa Colón para hacer una actividad que no supone ningún riesgo para la salud. Asimismo, la Junta de Andalucía siempre recuerda que no sólo se puede donar sangre en las macrocolectas que organiza el Centro de Transfusión sino que pueden acudir directamente hasta el espacio habilitado para ello en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que está abierto de lunes a viernes entre las 09:00 y las 14.30. A partir de octubre, una vez que concluya la temporada estival, este horario se ampliará hasta las 21:00, y además los sábados se podrá donar desde las 10:00 hasta las 13:00. Donar es cuestión de unos minutos.