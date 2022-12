Lotería de Navidad | El Gordo toca en Gibraleón: "Todavía no me lo creo"

Benito José Morón todavía no se lo cree. El dueño de la Administración número 2 de Gibraleón que ha vendido estos días el Gordo de la Lotería de Navidad esta rebosante de alegría. "Es la primera vez que me pasa", ha asegurado ante los micrófonos de Huelva Información. "Estamos que no nos lo creemos, esto es una locura, todavía no he podido revisar bien pero si, podemos decir que hemos vendido nosotros el premio"

Morón ha explicado que se trata de un décimo vendido a través de máquina casi con toda seguridad "a un vecino o vecina del pueblo" por lo que el Gordo se quedará en Huelva. "Es la primera vez que me pasa", asegura este lotero quien no había vivido la sensación de entregar un premio semejante nunca.

El lotero asegura que "lo celebrará, seguro, con muchas ganas, con sus clientes y con todo el que se acerque al establecimiento". Por ahora, Benito ocupará la mañana en atender las cien mil llamadas que no paran de llegar a su teléfono para felicitarlo. "El Gordo se queda en casa. No es para menos"